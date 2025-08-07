¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡ÛÆü¥Ï¥à¥É¥é1¡¦¼ÆÅÄ»â»Ò¤¬2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¡¥ª¥ê¥É¥é3¡¦»³¸ýÎ÷²¦¤¬5²ó6K1¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï7Æü¡¢2·³¸òÎ®Àï¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡½¹ÅçÀï¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë¤¬½é²óÉ½Ìµ»à¤Ç¹ß±«¥³¡¼¥ë¥É¥²¡¼¥à¤Ë¡£¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¥í¥Ã¥Æ±ºÏÂ¡Ë¤Ë9¡½3¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦Æ£ÅÄÎ°¡ÊÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ë¤Ï2²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦¾¾ËÜÎË¤¬1²ó1°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¤Ç3¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦¼ÆÅÄ»â»Ò¡ÊÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ë¤¬2°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ¡¢Àõ´Ö¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦°ñÌÚ¤Ï2²ó4°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç1ÇÔÌÜ¡£°éÀ®Áª¼ê¤Î¥¢¥»¥Ù¥É¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÀÐ³À¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¡Ë¤Ë5¡½3¡£ÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦»³¸ý¡ÊÀçÂæ°é±Ñ¡Ë¤¬5²ó2°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÃãÌî¡¢ËÙ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£ÃæÆüÀèÈ¯¡¦Í°°æ¤Ï6²ó8°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ4¡Ë¤Ç1ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¡£ÈøÅÄ¤¬1°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤È¤Î2·³¸òÎ®Àï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ë¤Ë5¡½3¡£ÀèÈ¯¡¦»³²¼¤¬4²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¤Ç¡¢2ÈÖ¼ê¡¦´Ý»³æÆ¤¬1/3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡Ê2ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê¤Î¹âÌî¡¢Âô°æ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀèÈ¯¡¦±üÅÄ°è¤Ï5²ó2/3¤ò9°ÂÂÇ5¼ºÅÀ¤Ç8ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¡£Ìî¸ýÂÙ¡¢¾¾ÅÄ¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡£