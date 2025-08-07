アナ・デ・アルマス＆トム・クルーズ、来日前のお忍び旅行を満喫していた
ついに交際が明らかになったトム・クルーズとアナ・デ・アルマス。アナは現在、主演映画『バレリーナ：The World of John Wick』をひっさげ来日中だが、日本に向けて出発する前には、アナの自宅のある米バーモント州で「一緒に素晴らしい休暇を過ごした」そうだ。
【動画】アナ・デ・アルマスの『バレリーナ』壮絶アクショントレーニング映像
現地時間7月26日の早朝に、米バーモント州ウッドストックにて、手を繋いで歩く姿を、ゴシップサイトTMZにキャッチされた2人。Peopleによるとアナは、バーモントで「ホスト役を楽しみ」、トムと「一緒に素晴らしい休暇を過ごした」そうだ。
2人はこの後、ダグ・リーマン監督の超自然的海洋スリラー『Deeper（原題）』で共演する予定だが、「彼女はトムと一緒に過ごすのが好きです」「今は2人で新しいプロジェクトに取り掛かることに集中しています。2人にとってとても重要なプロジェクトです。スケジュールは厳しくなりますが、準備は万端です」と関係者がコメント。アナは「緊張と興奮」が入り混じった気持ちだといい、「トムとの共演は初めてなので、最善を尽くしたいと思っています。トムが撮影に対し、高い基準を設けていることは知っていますが、彼女も挑戦する準備が整っています」と明かしている。
また別の情報筋は、先週、手を繋いだツーショットを撮られた後、2人の関係が「とても近くなった」と指摘する。「アナはバーモントが大好きです。彼女にとって休息とエネルギーチャージの場所です。トムを招き、案内できて興奮していました。彼女は、トムをお気に入りの場所に連れて行きました」。2人で書店やビリングス・ファーム＆ミュージアムを訪れたようだ。「2人はとても親しくなりました。トムはアナにとって、私生活でも仕事の面でも、大きな支えであり続けています」と語っている。
【動画】アナ・デ・アルマスの『バレリーナ』壮絶アクショントレーニング映像
現地時間7月26日の早朝に、米バーモント州ウッドストックにて、手を繋いで歩く姿を、ゴシップサイトTMZにキャッチされた2人。Peopleによるとアナは、バーモントで「ホスト役を楽しみ」、トムと「一緒に素晴らしい休暇を過ごした」そうだ。
また別の情報筋は、先週、手を繋いだツーショットを撮られた後、2人の関係が「とても近くなった」と指摘する。「アナはバーモントが大好きです。彼女にとって休息とエネルギーチャージの場所です。トムを招き、案内できて興奮していました。彼女は、トムをお気に入りの場所に連れて行きました」。2人で書店やビリングス・ファーム＆ミュージアムを訪れたようだ。「2人はとても親しくなりました。トムはアナにとって、私生活でも仕事の面でも、大きな支えであり続けています」と語っている。