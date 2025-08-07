¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¿è¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¥«¥Ö¥¹Àï¤ËÆüËÜ¤Î¿·º§É×ÉØ¤¬¾·ÂÔ...µåÃÄSNS¤Ç¤½¤ÎÎ¢Â¦¸ø³«
¡þMLB ¥«¥Ö¥¹6-1¥ì¥Ã¥º(ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¢¥ê¥°¥ê¡¼¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥«¥Ö¥¹¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬7Æü¡¢ÆüËÜ¤Î¿·º§É×ÉØ¤È¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤é¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¿è¤Ê·×¤é¤¤¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3·î¡¢ÆüËÜ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î³«ËëÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥«¥Ö¥¹¡£¼Â¤Ï¥¿¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤È¡ÈPCA¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°Áª¼ê¤¬¡¢Åìµþ¥¹¥«¥¤¥Ä¥ê¡¼¤ò´Ñ¸÷¤·¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Õ¥©¥È¤ò»£±Æ¤¹¤ë2¿Í¤ÈÁø¶ø¡£4¿Í¤ÇµÇ°¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎºÝ¡¢¡Ö¥Ï¥Í¥à¡¼¥ó¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤ë¤Î¡©¤½¤ì¤Ê¤é¥·¥«¥´¤ËÍè¤Ê¤è¡×¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍè¤¿¤È¤¤ÏÏ¢Íí¤·¤Æ¡ª¥Á¥±¥Ã¥È¤òÇã¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤È¤¯¤«¤é¡×¤ÈÏ¢ÍíÀè¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê»æ¤ò¼êÅÏ¤·¡£¤³¤ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»î¹çÁ°¤ËºÆ²ñ¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢40ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤¬É×ÉØ¤ÈÇ®¤¤¥Ï¥°¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¡ÈPCA¡É¤È¤È¤â¤Ë¼«¿È¤ÎÇØÈÖ¹æÆþ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿º£±Ê¾ºÂÀÅê¼ê¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤ÏÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢6-1¤Ç¾¡Íø¡£¥¿¡¼¥Ê¡¼Áª¼ê¤â2°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ï¤Û¤ó¤È¿è¤Ê¤ó¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡ÖÀ¿Ìé¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤·ºÇ¹â¤«¤â¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¿è¤Ê·×¤é¤¤¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë´¶Æ°¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¹¤®¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£