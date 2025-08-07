Ž¢ÅÔ¿´¤ò¤ï¤¬¼êÃæ¤ËŽ£¤Ê¤¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÀëÅÁ¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤Û¤ÉÂç¤²¤µ¤Ê¤Î¤«¡ÄÀ¤³¦À¬Éþ·Ï¥Ý¥¨¥à¤¬Ž¢±£¤·¤ÆŽ£¤¤¤ë»ö
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Âç»³¸²¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥àÅìµþÏÀ¡Ù¡ÊËÜ¤Î»¨»ï¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜµ¤¤Ç¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à
¤Ü¤¯¤Ï¤è¤¯¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ï²¿¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤â¤Ã¤È¤â¤Ê¼ÁÌä¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯²óÅú¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥Á¥é¥·¤äÃæÄß¤ê¹¹ð¤ÇÌÜ¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£ÆÉ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤Çëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¡ÖYAMANOTE OF NOBILITY IN KOMAGOME¡½¡½¤³¤ÎÃÏ¤Ç¿·¤·¤¤Êë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ëÊý¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¤Æ¡Ø»³¼êµ®Â²¡Ù¤È¾Î¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡Ê¡Ö¥ì¡¦¥¸¥§¥¤¥É ¶ð¹þ¡×ÆüËÜ¥¨¥¹¥³¥ó¡¿»°¿®½»·ú¡¦2017Ç¯ÃÛ¡Ë¤ò¸«¤Æµ®Â²¤¿¤é¤ó¤È¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤Ï¡¢¤É¤³¤«¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¤½¤ì¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ê¡Ö¥ß¥Ã¥É¥µ¥¶¥ó¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¸æÅÂ»³¡×»°É©ÃÏ½ê¡¿ÁÐÆü¡¿Åìµþ·úÊª¡¦2007Ç¯ÃÛ¡Ë
¤È¤¤¤¦¥³¥Ô¡¼¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤¦¤«¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤¸¤ã¤¢½»¤â¤¦¤«¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë½»¤à¤³¤È¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»¥ËÚÅÔ¿´¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼êÃæ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¡×¡Ê¡Ö¥ê¥Ó¥ªÃæÅç¸ø±à¥¢¥ë¥Õ¥¡¥¿¥ï¡¼¡×¿·ÆüÅ´¶½ÏÂÉÔÆ°»º¡¦2009Ç¯ÃÛ¡Ë¡¢¡ÖÅ·²¦»û¡¦°¤ÇÜÌî¥¨¥ê¥¢¤ò¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ëÊë¤é¤·¡£¡×¡Ê¡Ö¥Ñ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¤¢¤Ù¤Î¥°¥é¥ó¥¨¥¢¡×»°°æÉÔÆ°»º¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¦2013Ç¯ÃÛ¡Ë¤Ê¤É¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢³¹¤Î»ÙÇÛ¤òËÜµ¤¤Ç´ë¤à¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ËÜµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¸À¤¤²ó¤·¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¢£¿Íµ¤¤Î³¹¤ò¼êÃæ¤Ë¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦À¬Éþ·Ï¥Ý¥¨¥à¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤ë¡×¡Ö¾¸Ãæ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤Ï¤³¤ì¤é¤ò¡ÖÀ¤³¦À¬Éþ·Ï¥Ý¥¨¥à¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÅÔ¿´¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¸òÄÌÍøÊØÀ¤òÂç¶Ä¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÅìµþ¤ò¼êÃæ¤Ë¤¹¤ëÏ»ËÜÌÚ¤Ë¡¢¥¿¥ï¡¼¥é¥¤¥Õ¤ÎÁÏÂ¤¤ò¡£¡×¡Ê¡Ö¥Þ¥¸¥§¥¹¥¿¥ï¡¼Ï»ËÜÌÚ¡×ÅìµÞÉÔÆ°»º¡¦2006Ç¯ÃÛ¡Ë
¡Ö¸½ÂåÅìµþ¤ÎÀè¿Ê¥È¥ì¥ó¥É¤ò¤â¼êÃæ¤Ë¤ª¤µ¤á¤ë¡×¡Ê¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹Â¢Á°¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×½»Í§ÉÔÆ°»º¡¦2016Ç¯ÃÛ¡Ë
¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤«¤é¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÅÔ»Ô¤ò¼êÃæ¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¡Ê¡Ö¥·¥Æ¥£¥¿¥ï¡¼¿·½É¡×½»Í§ÉÔÆ°»º¡¦2023Ç¯ÃÛ¡Ë
¡ÖÅÄÌµ¤Î³¹¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡×¡Ê¡Ö¥µ¥ó¥¯¥ì¥¤¥É¥ëÅÄÌµÆóÈÖ´Û¡×¥¢¡¼¥Í¥¹¥È¥ï¥ó¡¦2013Ç¯ÃÛ¡Ë
¡ÖÂçºå¡¢ÇßÅÄ¡¢¤³¤ÎÂçÅÔ»Ô¤òÀ©¤¹¤ë¤â¤Î¡×¡Ê¡Ö¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡×½»Í§¾¦»ö¡¿
MIDÅÔ»Ô³«È¯¡¿ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡¦2015Ç¯ÃÛ¡Ë
¡ÖµþÅÔÅÔ¿´¤ò¤ï¤¬¾¸Ãæ¤Ë¡£¡×¡Ê¡Ö¥×¥ì¥ß¥¹¥ÈµþÅÔ¸Þ¾ò¡×ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡¦2024Ç¯ÃÛ¡Ë
¢£¡ÖÆüËÜ¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤òÅ»¤¦¡×
¤â¤Ã¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡ÖTOKYO¤Î¼ç¡Ê¤¢¤ë¤¸¡Ë¤È¤Ê¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡£¡×¡Ê¡Ö¥×¥é¥¦¥É·ÃÈæ¼÷Æî¡×ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¡¦2017Ç¯ÃÛ¡Ë¤Èëð¤¦¤â¤Î¤â¡£¡ÖÆÃµÞÄä¼Ö¤ÎËÌÌî±Ø¤è¤ê¡¢µþ²¦Àþ¤ò¾¸°®¡£¡×¡Ê¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹È¬²¦»ÒËÌÌî¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥È¡×½»Í§ÉÔÆ°»º¡¦2017Ç¯ÃÛ¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢Å´Æ»¤ò²¡¤µ¤¨¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿Îã¤â¤¢¤ë¡£¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤«¡£
¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤ò¾¸Ãæ¤Ë¤·¤Æ¡¢ÀÅ²º¤Ê¤ëÆü¾ï¤ò³ð¤¨¤ëÃÏ¡£¡×¡Ê¡Ö¥¸¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¸µËãÉÛ¡×ºåµÞÉÔÆ°»º¡¦2017Ç¯ÃÛ¡Ë¤È¤¤¤¦¶¯µ¤¤Î¥Ý¥¨¥à¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤¦¤Ã¤«¤êÏ»ËÜÌÚ¤Ê¤ó¤«¤ò»ÙÇÛ¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é¡ÖÀÅ²º¤Ê¤ëÆü¾ï¡×¤Ê¤ÉÁ÷¤ì¤Þ¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¤ò°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¤¥¿¥¹¤òÅ»¤¦¡×¡Ê¡Ö¥·¥Æ¥£¥Ï¥¦¥¹ÅìµþÈ¬½Å½§ÄÌ¤ê¡×½»Í§ÉÔÆ°»º¡¦2019Ç¯ÃÛ¡Ë¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤Ö¤Ã¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£¹ØÆþ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ËÜµ¤¤Ç¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸«±Û¤·¤¿°ÒÀª¤ÎÎÉ¤¤¸À¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¤Ï¡Ö·èºÑ¤¬±ó¤¤¡×¤«¤é¤À¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐÇã¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤Ë¹Ô¤¡¢¤½¤³¤ÇÃ´Åö¤Î±Ä¶È¤¬¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶Ð¤áÀè¤«¤é²ÈÂ²¹½À®¤«¤éÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤éÇ¯¼ý¤«¤é¡¢¤ª¤è¤½¤¢¤é¤æ¤ë¸Ä¿Í¾ðÊó¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¼þÊÕ¤ò²¼¸«¤·¡¢¥¯¥Á¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤òÇÁ¤¡¢¶ä¹Ô¤È¤ÎÀÞ¾×¤ò¹Ô¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥»¥¹¤ÎËö¤ËÇã¤¦¤â¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ»ÙÊ§¤Ï¥í¡¼¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¡£
¢£¼óÅÔ·÷¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤éÌó300Ëü±ß¤¬¹¹ðÈñ
¹¹ð¤Ï¤Û¤ó¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤½¤³¤ÇÄÖ¤é¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¥Ý¥¨¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¡£·ÀÌó¤Î¥Ï¥ó¥³¤ò²¡¤¹»þÅÀ¤ÇºÇ½é¤ËÌÜ¤Ë¤·¤¿¹¹ð¥³¥Ô¡¼¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Ç§ÃÎ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢µ¤¤ò°ú¤¯¤³¤È¤¬Âè°ì¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÀá¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÍ½»»¤ò¤«¤±¤ë¹¹ð¤â¤á¤º¤é¤·¤¤¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹¹ð¡¦ÀëÅÁÈñ¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤Î3¡Á5¡ó¡£¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤äÃÏ°è¡¢»þ´ü¡¢¸Ä¡¹¤ÎÊª·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤À¤¬¡¢¤ª¤ª¤¶¤Ã¤Ñ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤³¤ì¤°¤é¤¤¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¼óÅÔ·÷¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó°ì¸Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï8101Ëü±ß¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÃ±½ã·×»»¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á300Ëü±ßÁ°¸å¤¬¹¹ð¤Î¤¿¤á¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ÎÀß±Ä¤ä¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ê¤É¤ÎÍ½»»¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡Ö¥Ý¥¨¥àÂå¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡£
¢£»°°æ¡¢»°É©¤Ê¤ÉºâÈ¶·Ï¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ËÌ¾ºî¥¢¥ê
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹¹ð¤Ë¤â°Â°×¤Ë¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£Âð·ú¶ÈË¡¤Ë¤Ï¸ØÂç¹¹ð¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¾ò¹à¤¬¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬²ñ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¸øÀµ¼è°ú¶¨µÄ²ñ¤â¹¹ðµ¬Ìó¤òÄê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆüËÜ½é¡×¤ä¡ÖºÇ¹âµé¡×¡Ö´°Á´¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤Ïº¬µò¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð»È¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿µ¬À©¤¬·ë²ÌÅª¤ËÍ×ÎÎ¤òÆÀ¤Ê¤¤»íÅª¤ÊÉ½¸½¤òÀ¸¤àÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÍ¥ÎÉ¸íÇ§¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÂç¶Ä¤Ê¸À¤¤²ó¤·¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤ª¤â¤·¤í¤¤»öÂÖ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢·úÀß°ÊÁ°¤ÎÊª·ï¤¬¤Þ¤ÀÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤ÃÊ³¬¤Ç¹¹ð¤òÂÇ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¾ð¤â¥Ý¥¨¥à¤òÀ¸¤à¸¶°ø¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤À¤í¤¦¡£Ì¤³ÎÄê¤ÊÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢Ã¯¤âËÜµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¹âÅÙ¾ÃÈñ¼Ò²ñÅª¤À¤í¤¦¤«¡£¤³¤³¤ÇÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥Ý¥¨¥à¤¬ëð¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÂç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤¬µ¤¹ç¤¤¤òÆþ¤ì¤ÆÀëÅÁ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¿®Íê¤Ç¤¤½¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¥á¥¿¡¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¡£¼ÂºÝ¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤ò´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¿¤Ü¤¯¤Î´¶¿¨¤Ç¤Ï¡¢ºâÈ¶·Ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç¼ê¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÊª·ï¤¬ëð¤¦¤â¤Î¤ËÌ¾ºî¤¬Â¿¤¤¡£
¢£¤Ê¤¼Ã¯¤âËÜµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½Ð¤¹¤Î¤«
¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥àÅìµþÏÀ¡Ù¡ÊËÜ¤Î»¨»ï¼Ò¡Ë¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»ñÎÁ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¬¾ù½»Âð¤Î¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò½¸¤á¤¿»ñÎÁ¤À¡£¤Ü¤¯¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¸¦µæ¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÊÔ¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤ä¹¹ð¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ø·¸¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¤â¤Î¡£ºÇ¶á¤Ï´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤¬¡¢1990Ç¯Âå½éÆ¬¤«¤é2000Ç¯º¢¤Þ¤ÇÊ£¿ô¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¹ë²Ú¤Ê¿ÞÏ¿¤ÎÂÎºÛ¤ÇÄê´üÅª¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤°¤é¤¤¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹¹ð¤Ï¤ª¶â¤ÈÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤À¡£
°ì¸«¡¢ÇÏ¼¯¤²¤¿¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤À¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¶¨µÄ¤ò·Ð¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÔ»Ô¤ò¸«¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»î¤ß¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤·¤¬¤¿¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î»í¤¬¡ÖËÜµ¤¡×¤À¤«¤é¤À¡£
¢£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤ÎÉÑ½ÐÃ±¸ì¤È¤Ï¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥¯¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¸Ä¡¹¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤«¤é¡¢¤½¤ì¤¬É½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Þ¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ê¸¾Ï¤òÃ±¸ì¤äÊ¸Àá¤ËÊ¬²ò¤·¤½¤Î½Ð¸½ÉÑÅÙ¤äÁê´Ø¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¿ÂçÎÌ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ì¶ç¤ÎÅý·×¤ò¤È¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤µ¤°¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¼«Ê¬¤Ç¤â¤¢¤¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¬ÀÏ¤Ë¤«¤±¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤ÎÎÌ¤Ï¤Î¤Ù1648Êª·ï¡£ºÇ¤â¸Å¤¤Êª·ï¤Ï1997Ç¯¤À¤¬2014Ç¯°Ê¹ß¤Î¡¢Åìµþ·÷¤ÈÂçºå·÷¤ÎÊª·ï¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¢¤ë¡£»¥ËÚ¤ä²Æì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç¤Þ¤«¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢1990Ç¯Âå¤¬2¡ó¡¢2000Ç¯Âå¤¬8¡ó¡¢2010Ç¯Âå¤¬80¡ó¡¢2020Ç¯Âå¤¬10¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¼ý½¸¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤éÊª·ï¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÊª·ï¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¥Ý¥¨¥à¤ÎÊ¸»ú¤ò²èÁü¤È¤·¤ÆºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¥¥¹¥Èµ¯¤³¤·¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¤¿¤¤¤Ø¤ó¤ÊÏ«ÎÏ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤³¤³¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤ÇÊ¸¾Ï¤ÎÂÇ¤ÁÄ¾¤·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¤Ü¤¯¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î´Á»úÊÑ´¹¤¬¤¹¤Ã¤«¤ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥àÍÑ¸ì¤ò³Ø½¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤È¤¡×¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¤È1È¯¤Ç¡Ö¹ï¡×¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¡Ö¤¤¤¨¡×¤òÂÇ¤Ä¤È¡ÖÅ¡¡×¤È½Ð¤ë¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥á¡¼¥ë¤ÎÊ¸ÌÌ¤¬¥Ý¥¨¥àÄ´ÊÑ´¹¤Î¤Þ¤ÞÁ÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡£¡Ö¤½¤ÎÆü¤Ê¤éÅ¡¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¡£
¢£Âè3°Ì¡ÖÊë¤é¤·¡×¡¢2°Ì¡ÖÅÔ¿´¡×¡¢¤Ç¤Ï1°Ì¤Ï¡©
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ìÏ«¤È¤¤Þ¤ê¤ï¤ë¤µ¤ò·Ð¤Æ¡¢1648Êª·ï¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£Ãê½Ð¤µ¤ì¤¿¸ì¶ç¤Î¤Ê¤«¤«¤é¡Ö¤¬¡×¡Ö¤â¡×¡Ö¤Î¡×¤Ê¤É¤Î½õ»ì¤ä¤É¤ó¤ÊÊ¸¾Ï¤Ç¤â¤è¤¯½Ð¤Æ¤¯¤ë¸ì¤ò½ü¤¡¢ÆÃÄ§Åª¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ò¿ô¤¨¡¢Â¿¤¤¤â¤Î¤«¤é½ç°Ì¤Å¤±¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¤¬¿ÞÉ½1¤À¡£
¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢Âè1°Ì¡Ö³¹¡×¡¢Âè2°Ì¡ÖÅÔ¿´¡×¤ÈÂ³¤¯¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ï¡¢Êª·ï¤¬·ú¤Ä¾ì½ê¡¢Í×¤¹¤ë¤ËÎ©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀÍÕ¤ÈÉ½¸½¤òÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¡¢¤½¤ì¤ÏÎ©ÃÏ¤Î»í¤Ê¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÄ¹Ç¯´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤Æ¤Î´¶¿¨¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ì¸«¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥¨¥¥»¥ó¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¸ÀÍÕ¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤Á¤ã¤ó¤È·¹¸þ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£Î©ÃÏ¼«ÂÎ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÂç¤Î²ÁÃÍ
¤³¤ÎÊ¬ÀÏ·ë²Ì¤«¤é¤µ¤¤Û¤É¤ÎÌä¤¤¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ï²¿¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¤½¤Î²óÅú¤Ï¡ÖÊª·ï¤ÎÎ©ÃÏ¤¬¤¤¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤Ü¤¯¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¡£¤½¤â¤½¤âÌä¤¤¼«ÂÎ¤ò180ÅÙÈ¿Å¾¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ï²¿¤ò¡ÖÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤«¡¢¤È¡£
¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤È¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇä¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ô¡¼¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê·úÃÛÊª¤òÉ½¤¹¸ì¤Ï¾å°Ì¤Ë¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹¹ð¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡ÖÅÚÃÏ¤Î¾å¤Ë¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¤¤â¤Î¤ò·ú¤Æ¤Æ¤â¡¢ÅÚÃÏ¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð½»¤àÊý¤Ë´î¤ó¤Ç¤Ï¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£Î©ÃÏ¼«ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¡Ö¥ª¡¼¥Ù¥ëºí¾Â¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡×ÂçÀ®Í³ÚÉÔÆ°»º¡¦2018Ç¯ÃÛ¡Ë¤È¤¤¤¦1Ê¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·úÃÛÈÝÄê¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤Î¤À¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ü¤¯¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Î¼ý½¸ÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¹¹ð¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤é¤º¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤È¤¤¤¦¥Ú¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·úÃÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÀßÈ÷ÆâÁõ¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ý¥¨¥à¤¬¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¥Ú¡¼¥¸¤ËºÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¡£ÀÞ¤ê¹þ¤ß¥Á¥é¥·¤ä¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ç¤â¡¢É½ÌÌ¤Î1ÈÖÌÜÎ©¤Ä¤È¤³¤í¤ËÂç¤¤ÊÊ¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÎ©ÃÏ¤Î¥Ý¥¨¥à¤À¡£
¤·¤«¤â¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¥Ú¡¼¥¸¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¥Ý¥¨¥à¤Ç¤¹¤é¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÆ´ØÝ¤ÎÃÏ¤ËÊë¤é¤¹´¿¤Ó¤ò¡£¡×¡Ê¡ÖTHE ASAKUSA RESIDENCE¡×½»Í§ÉÔÆ°»º¡¦2023Ç¯ÃÛ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢·ë¶ÉÎ©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æëð¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÊª·ï¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤ó¡ÖÀõÁð¤ÎËÜÎ® ÀõÁð1ÃúÌÜ¥¢¥É¥ì¥¹¡ßÅìµþ¥á¥È¥í¶äºÂÀþ¡ÖÅÄ¸¶Ä®¡×±ØÅÌÊâ4Ê¬¡×¤È¡¢Î©ÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÄÅÅÄ¾Â6000Ëü±ß¡¢¹Á¶è1²¯6000Ëü±ß¤Îº¹¤È¤Ï¡©
¤Ê¤¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤ÏÇä¤êÊª¤Ç¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¹¹ð¤òÂÇ¤Ä»þÅÀ¤Ç·úÊª¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Êª·ï¤Î²Á³Ê¤Îº¬µò¤¬¤â¤Ã¤Ñ¤éÎ©ÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÆ±¤¸Ê¿ÊÆ¿ô¤Ç3LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÏÄÅÅÄ¾Â¤Ç6000Ëü±ß¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¹Á¶è¤Ç1²¯6000Ëü±ß¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤À¡£
¤³¤ó¤Ë¤Á¡¢·úÃÛ¡¦ÆâÁõ¤Ï¹âÅÙ¤Ë¹©¶ÈÉôºà²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤É¤ÎÊª·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¡£¤â¤Á¤í¤óÀßÈ÷¤Ë¤â¥°¥ì¡¼¥É¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤³¤Î²Á³Êº¹¤òÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¡£¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¤³¤Î1²¯±ß¤Î³«¤¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï·ú¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤Î°ã¤¤¤À¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÇã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÎ©ÃÏ¤Ë¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£·úÃÛ¡¦¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤µ¤·¤Æ²Á³Ê¤Îº¬µò¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤½¤Î¹¹ð¥³¥Ô¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ý¥¨¥à¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò±£¤¹¡£
----------
Âç»³ ¸²¡Ê¤ª¤ª¤ä¤Þ¡¦¤±¤ó¡Ë
¼Ì¿¿²È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼
1972Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÀéÍÕÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢¾¾²¼ÅÅ´ï³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½Panasonic¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯ÉôÌç¤Ë10Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿¸å¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£½ÐÈÇ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹©¾ìË¨¤¨¡Ù¡ÊÀÐ°æÅ¯¤È¤Î¶¦Ãø¡¢2007Ç¯¡Ë¡¢¡ØÃÄÃÏ¤Î¸«µæ¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡Ù¡ÊÅì¹Àµª¤È¤Î¶¦Ãø¡¢2016Ç¯¡Ë¡¢¡ØÎ©ÂÎ¸òº¹¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¼Ì¿¿²È¡¢¥é¥¤¥¿¡¼ Âç»³ ¸²¡Ë