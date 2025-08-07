¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê8·î7Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î7Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×¹ñÆâ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þÌîÂ¼¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1936(¡¡¡¡ 923)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 200(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2023(¡¡¡¡ 735)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4530(¡¡¡¡1730)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7030(¡¡¡¡6790)
¢þÂçÏÂ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 493(¡¡¡¡ 320)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 423(¡¡¡¡ 407)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2000(¡¡¡¡2000)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3897(¡¡¡¡3447)
¢þSMBCÆü¶½¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1303(¡¡¡¡ 366)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 177(¡¡¡¡ 177)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4581(¡¡¡¡2081)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2089(¡¡¡¡2089)
¢þ¤ß¤º¤Û¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1132(¡¡¡¡ 412)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 654(¡¡¡¡ 654)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4600(¡¡¡¡ 210)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ»°É©UFJ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡25(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 300(¡¡¡¡¡¡ 0)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 388(¡¡¡¡ 388)
¢þÅì³¤Åìµþ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 490(¡¡¡¡ 490)
¢þSBI¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1385(¡¡¡¡ 701)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14(¡¡¡¡¡¡12)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 377(¡¡¡¡ 347)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5(¡¡¡¡¡¡ 5)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4515(¡¡¡¡1247)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 71811(¡¡ 32670)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡43(¡¡¡¡¡¡31)
¢þ³ÚÅ·¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 773(¡¡¡¡ 485)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡ 8)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1624(¡¡¡¡ 948)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 52264(¡¡ 25400)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16(¡¡¡¡¡¡12)
¢þ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 6(¡¡¡¡¡¡ 6)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 279(¡¡¡¡ 279)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4789(¡¡¡¡4789)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡34(¡¡¡¡¡¡34)
¢þ¾¾°æ¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1001(¡¡¡¡1001)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡50)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 318(¡¡¡¡ 318)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23930(¡¡ 23930)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 9(¡¡¡¡¡¡ 9)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
