³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê8·î7Æü¡¦Ìë´Ö¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î7Æü¤ÎÌë´Ö¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6513(¡¡¡¡6135)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡¡¡15)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8552(¡¡¡¡8552)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5262(¡¡¡¡4012)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡120200(¡¡120200)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38(¡¡¡¡¡¡38)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2837(¡¡¡¡2837)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21(¡¡¡¡¡¡21)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5094(¡¡¡¡5094)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1828(¡¡¡¡1828)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 57581(¡¡ 57581)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23(¡¡¡¡¡¡23)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63(¡¡¡¡¡¡63)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 144(¡¡¡¡ 144)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1686(¡¡¡¡1284)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡50)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1439(¡¡¡¡1429)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 220(¡¡¡¡ 185)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1349(¡¡¡¡1349)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5271(¡¡¡¡5271)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 174(¡¡¡¡ 170)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 745(¡¡¡¡ 745)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 567(¡¡¡¡ 551)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 587(¡¡¡¡ 462)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1223(¡¡¡¡1223)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1250(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8993(¡¡¡¡8993)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 341(¡¡¡¡ 341)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 780(¡¡¡¡ 780)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51(¡¡¡¡¡¡51)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 846(¡¡¡¡ 846)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 421(¡¡¡¡ 421)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6513(¡¡¡¡6135)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15(¡¡¡¡¡¡15)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8552(¡¡¡¡8552)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5262(¡¡¡¡4012)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡120200(¡¡120200)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡38(¡¡¡¡¡¡38)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2837(¡¡¡¡2837)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡21(¡¡¡¡¡¡21)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5094(¡¡¡¡5094)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1828(¡¡¡¡1828)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 57581(¡¡ 57581)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡23(¡¡¡¡¡¡23)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡53(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡63(¡¡¡¡¡¡63)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 144(¡¡¡¡ 144)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1686(¡¡¡¡1284)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50(¡¡¡¡¡¡50)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1439(¡¡¡¡1429)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 220(¡¡¡¡ 185)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1349(¡¡¡¡1349)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡5271(¡¡¡¡5271)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10(¡¡¡¡¡¡10)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 174(¡¡¡¡ 170)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 745(¡¡¡¡ 745)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 567(¡¡¡¡ 551)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 587(¡¡¡¡ 462)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1223(¡¡¡¡1223)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1250(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡8993(¡¡¡¡8993)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 341(¡¡¡¡ 341)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 780(¡¡¡¡ 780)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡51(¡¡¡¡¡¡51)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 846(¡¡¡¡ 846)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 421(¡¡¡¡ 421)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÌë´Ö¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹