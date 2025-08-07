¡ÚUFC¡ÛÄ«ÁÒ³¤¡¢¡È¥¿¥¤½¤¹Ô¡É¤ÎÎý½¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡¢½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤Ç2ÀïÌÜ¤Ø¡ÖI¡Çm ready!!¡×
Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÇUFCÀ¤³¦¥Õ¥é¥¤µé15°Ì¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤Ï7Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£Íè½µ¤Ë¹µ¤¨¤¿UFCÂè2Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ»Å¾å¤¬¤Ã¤¿ÆùÂÎ¤È¡¢Îý½¬¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡ÖI'm ready!!¡Ê½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¢£17Æü¡¢¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë¥¨¥ê¥ª¥Ã¥ÈÀï¤Ø
Ä«ÁÒ¤Ï16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¤Î¥¯¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖUFC319¡×¤ÇÆ±µé11°Ì¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
Ä«ÁÒ¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¾åÈ¾¿È¤Î¼Ì¿¿¤È¡¢ºòÇ¯8·î¤Î¥¿¥¤½¤¹Ô¤Ç¥¹¥Ñー¥ê¥ó¥°¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤¿Áí¹ç³ÊÆ®²È¤Î¥Þ¥ó¥É¡¦¥°¥Ç¥£¥¨¥ì¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ç¤Ï½¼¼Â¤·¤¿¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¸ª¤òÁÈ¤ß¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤¿¡£
Ä«ÁÒ¤Ï2024Ç¯12·î¤ÎUFC¥Ç¥Ó¥åーÀï¤Ç¸½Æ±µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢ÌµÇ°¤Î°ìËÜÉé¤±¡£¥¨¥ê¥ª¥Ã¥ÈÀï¤Ï¥Ç¥Ó¥åーÀï¤«¤é8¥«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤È¤Ê¤ë¡£
20¾¡13ÇÔ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¤È¤Î°ìÀï¤Ïº£¸å¤ÎUFC¤Ç¤ÎÃÏ°Ì³ÎÎ©¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿²Á¤òÌä¤ï¤ì¤ë°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ³ÊÆ®µ»³¦¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¬UFC½é¾¡Íø¤òÄÏ¤á¤ë¤«Í×ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢8·î¤Ë¤ÏUFC¤ËÆüËÜ¿Í5Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£Ä«ÁÒ¤Ï4¿ÍÌÜ¤Ç¡¢º£½µËö9Æü¡ÊÆ±10Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÉ÷´ÖÉÒ¿Ã¤¬»²Àï¡£Àè½µ2Æü¡ÊÆ±3Æü¡Ë¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥Ð¥ó¥¿¥àµé¤ÎÃæÂ¼ÎÑÌé¤È¡¢¥Õ¥é¥¤µé6°Ì¤ÎÊ¿ÎÉÃ£Ïº¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1²óTKO¾¡¤Á¤È2²ó°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¾þ¤ê¡¢¹¬Àè¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Ä«ÁÒ¤Î»î¹ç¸å¤Î22Æü¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜÁª¼êºÇÇ¯¾¯23ºÐ¤Î¥Õ¥é¥¤µé¥Õ¥¡¥¤¥¿ー¡¢Äá²°Îç¤¬ÆüËÜÀª¤Î¥È¥ê¤òÌ³¤á¤ë¡£
Ä«ÁÒ³¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê
Ä«ÁÒ³¤¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤è¤ê