³°¹ñ¾Ú·ô¡¡ÀèÊª¼è°ú¹â¾ðÊó¤Þ¤È¤á¡Ê8·î7Æü¡¦ÆüÃæ¡Ë
¡¡ÆüËÜ¼è°ú½ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿ÀèÊª¼ê¸ý¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢8·î7Æü¤ÎÆüÃæ¼è°ú¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¾Ú·ô³Æ¼Ò¤ÎÇäÇãÆ°¸þ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23717(¡¡ 21234)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 225(¡¡¡¡¡¡25)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 29999(¡¡ 28561)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 16953(¡¡ 13903)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡244280(¡¡244280)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2573(¡¡¡¡ 573)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12664(¡¡ 11847)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 538(¡¡¡¡ 188)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23016(¡¡ 21896)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12055(¡¡ 11805)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡141057(¡¡141057)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 312(¡¡¡¡ 312)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1611(¡¡¡¡ 647)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 300(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1445(¡¡¡¡ 670)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 500(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2836(¡¡¡¡2836)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3061(¡¡¡¡1269)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 600(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4529(¡¡¡¡3025)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2640(¡¡¡¡2640)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6766(¡¡¡¡6740)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3205(¡¡¡¡1609)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 100(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7132(¡¡¡¡5759)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 925(¡¡¡¡ 925)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12885(¡¡ 12885)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2989(¡¡¡¡1977)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3426(¡¡¡¡3326)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7310(¡¡¡¡3810)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6509(¡¡¡¡6199)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1535(¡¡¡¡1427)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡91(¡¡¡¡¡¡91)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4690(¡¡¡¡4690)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 781(¡¡¡¡ 781)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 25497(¡¡ 25497)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 629(¡¡¡¡ 397)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1331(¡¡¡¡1231)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 656(¡¡¡¡ 656)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 235(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 150(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4379(¡¡¡¡2435)
¢þHSBC¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 305(¡¡¡¡ 305)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 394(¡¡¡¡ 352)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 472(¡¡¡¡ 472)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¢þABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23717(¡¡ 21234)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 225(¡¡¡¡¡¡25)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 29999(¡¡ 28561)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4(¡¡¡¡¡¡ 4)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 16953(¡¡ 13903)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡244280(¡¡244280)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2573(¡¡¡¡ 573)
¢þ¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12664(¡¡ 11847)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 538(¡¡¡¡ 188)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 23016(¡¡ 21896)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 1(¡¡¡¡¡¡ 1)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12055(¡¡ 11805)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡141057(¡¡141057)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 312(¡¡¡¡ 312)
¢þBNP¥Ñ¥ê¥Ð¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1611(¡¡¡¡ 647)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 300(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1445(¡¡¡¡ 670)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 500(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2836(¡¡¡¡2836)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2000(¡¡¡¡¡¡ 0)
¢þ¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3061(¡¡¡¡1269)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 600(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4529(¡¡¡¡3025)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2640(¡¡¡¡2640)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6766(¡¡¡¡6740)
¢þJP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3205(¡¡¡¡1609)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 100(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7132(¡¡¡¡5759)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 925(¡¡¡¡ 925)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 12885(¡¡ 12885)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡10·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3(¡¡¡¡¡¡ 3)
¢þ¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡2989(¡¡¡¡1977)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡3426(¡¡¡¡3326)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡7310(¡¡¡¡3810)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡6509(¡¡¡¡6199)
¢þ¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1535(¡¡¡¡1427)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡91(¡¡¡¡¡¡91)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4690(¡¡¡¡4690)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 781(¡¡¡¡ 781)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡ 25497(¡¡ 25497)
¢þUBS¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 629(¡¡¡¡ 397)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡1331(¡¡¡¡1231)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 656(¡¡¡¡ 656)
¢þ¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 235(¡¡¡¡¡¡ 0)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡12·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 150(¡¡¡¡¡¡ 0)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡4379(¡¡¡¡2435)
¢þHSBC¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225¥ß¥Ë¡¡ ¡¡ 8·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 305(¡¡¡¡ 305)
¢þ¥É¥¤¥Ä¾Ú·ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸Â·î¡¡¡¡¡¡¼è°ú¹â(Î©²ñÆâ)
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 394(¡¡¡¡ 352)
TOPIXÀèÊª¡¡¡¡ ¡¡ 9·î¸Â¡¡¡¡¡¡¡¡ 472(¡¡¡¡ 472)
¢¨¿ôÃÍ¤ÏÆüÃæ¤ÎÎ©²ñÆâ¼è°ú¤ÈÎ©²ñ³°¡ÊJ-NET¡Ë¼è°ú¤Î¹ç·×¤Ç¤¹¡£
¢¨¥«¥Ã¥³Æâ¤ÏÎ©²ñÆâ¼è°ú¤Î¿ôÃÍ¤Ç¤¹¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹