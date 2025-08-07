³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú°ú¤±¸å¡Û¡¡+1¦Ò¤È+2¦Ò¤Ë¤è¤ë¥ì¥ó¥¸¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À
Âçºå9·î¸Â
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡41000¡¡+190¡¡¡Ê+0.46¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡2988.0¡¡+19.5¡¡¡Ê+0.65¡ó¡Ë
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê9·î¸Â¡Ë¤ÏÁ°ÆüÈæ190±ß¹â¤Î4Ëü1000±ß¤Ç¼è°ú¤ò½ªÎ»¡£´ó¤êÉÕ¤¤Ï4Ëü0690±ß¤È¡¢¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊªÀ¶»»ÃÍ¡Ê4Ëü0855±ß¡Ë¤òÂç¤¤¯²¼²ó¤ê¡¢Çä¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½Êª¤Î´ó¤êÉÕ¤»þ¤Ë¤Ä¤±¤¿4Ëü0630±ß¤ò°ÂÃÍ¤Ë¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬¶¯¤Þ¤ê¥×¥é¥¹·÷¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢Á°¾ìÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ4Ëü1000±ßÂæ¤ò²óÉü¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¾ì½ªÈ×¤Ë4Ëü1160±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï4Ëü1050±ß～4Ëü1100±ßÊÕ¤ê¤ÇÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£¸å¾ìÃæÈ×¤Ë¤Ï4Ëü0950±ß¤Þ¤Ç¾å¤²Éý¤ò½Ì¤á¡¢½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï4Ëü1000±ß¤«¤é4Ëü1050±ßÊÕ¤ê¤Î¶¹¤¤¥ì¥ó¥¸¤Ç¤Î¿ä°Ü¤¬Â³¤¤¤¿¡£Á°¾ì½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+1¦Ò¡Ê4Ëü1000±ß¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤¬¡¢¸å¾ì¤ÏÆ±¥Ð¥ó¥É¤ò¶´¤ó¤Ç¤Îç±Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÈ¾Æ³ÂÎ´ØÀÇ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤ÆÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó <8035> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥Ç¥£¥¹¥³ <6146> [Åì¾Ú£Ð]¤¬²¼²¡¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏÇä¤êÀè¹Ô¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë ¤¬Æ±¹ñÆâ¤Ç1000²¯¥É¥ë¤ÎÄÉ²ÃÅê»ñ·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¾å¾º¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤¢¤ëÂ¼ÅÄÀ½ºî½ê <6981> [Åì¾Ú£Ð]¤ä£Ô£Ä£Ë <6762> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤ÏÇã¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ôÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÇä¤ê¤ËÇÈµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼çÍ×´ë¶È¤Î·è»»È¯É½¤¬¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥½¥Ëー¥°¥ëー¥× <6758> [Åì¾Ú£Ð]¤ä¥Õ¥¸¥¯¥é <5803> [Åì¾Ú£Ð]¤Ê¤É¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¸å¾ìÃæÈ×¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö <7203> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÄÌ´ü·×²è¤ò²¼Êý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢Áê¾ìÁ´ÂÎ¤Î¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥È¤ò¤ä¤äÎä¤Þ¤¹·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï+1¦Ò¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢25Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤È+1¦Ò¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤ò¾åÈ´¤±¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£4Ëü1000±ß¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢8·î1Æü¤Ë¤Ä¤±¤¿Ä¾¶áÌá¤ê¹âÃÍ¤Î4Ëü1280±ß¤Î¤Û¤«¡¢+2¦Ò¡Ê4Ëü1780±ß¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£3Ï¢µÙ¤òÁ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò·¹¤±¤ëÆ°¤¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¥ì¥ó¥¸¤Î¾åÊý°Ü¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡Ö»²±¡Áª¤ÎÁí³ç¤Èº£¸å¤ÎÅÞ±¿±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤òµÄÂê¤Ë¡¢¤¢¤¹8Æü¤ËÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤Ë¤è¤êÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ÎÂà¿Ø°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Ç¤¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢»×ÏÇÅª¤ÊÆ°¤¤«¤éÃ»´üÅª¤ÊÇäÇã¤¬Æþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡NTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç13.72ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£²¼¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î-2¦Ò¡Ê13.75ÇÜ¡Ë¤È-3¦Ò¡Ê13.64ÇÜ¡Ë¤È¤Î¥ì¥ó¥¸Æâ¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£-2¦Ò¶áÊÕ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥Ð¥ó¥É¤òÌÀ³Î¤Ë¾åÈ´¤¯Æ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢NT¥·¥çー¥È¤Ë¿¶¤ì¤ä¤¹¤¤¼ûµë¾õ¶·¤È¤ß¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£
¡¡¼ê¸ýÌÌ¡Ê9·î¸Â¡§Î©²ñÆâ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Æü·Ð225ÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü1234Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬1Ëü1847Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬4258Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬1977Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬1609Ëç¡¢Æü»º¾Ú·ô¤¬1497Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬1427Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬1269Ëç¡¢¾¾°æ¾Ú·ô¤¬1001Ëç¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤¬923Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª¤ÏABN¥¯¥ê¥¢¥ê¥ó¾Ú·ô¤¬2Ëü8561Ëç¡¢¥½¥·¥¨¥Æ¥¸¥§¥Í¥é¥ë¾Ú·ô¤¬2Ëü1896Ëç¡¢JP¥â¥ë¥¬¥ó¾Ú·ô¤¬5759Ëç¡¢¥Ðー¥¯¥ì¥¤¥º¾Ú·ô¤¬4690Ëç¡¢¥â¥ë¥¬¥óMUFG¾Ú·ô¤¬3326Ëç¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¾Ú·ô¤¬3025Ëç¡¢¥Óー¥ª¥Ö¥¨ー¾Ú·ô¤¬2744Ëç¡¢¥·¥Æ¥£¥°¥ëー¥×¾Ú·ô¤¬2435Ëç¡¢UBS¾Ú·ô¤¬1231Ëç¡¢¥µ¥¹¥±¥Ï¥Ê¡¦¥Û¥ó¥³¥ó¤¬1115Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹