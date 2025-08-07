¥«¥Í¤ä¸¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Û¤É»à¤ÎÄ¾Á°¤Ë¶ì¤·¤à¡Ä²º¤ä¤«¤Ë»à¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¿Í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤Î·èÄêÅª¤Ê°ã¤¤
¢£°Â¤é¤«¤Ê»à¤ò¼ÙËâ¤¹¤ë¡ÖºÇÂç¤Î¾ã³²¡×
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï½ªËö¤¬°Â¤é¤«¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Îº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï»à¤òÍÆÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»à¤òËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡£Èæ³ÓÅª¼ãÇ¯¼Ô¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»à¤ò±ó¤¤Ì¤Íè¤Î¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¹þ¤ß¡¢»à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¾ì¹ç
¡¦Å¾°Ü¤Ê¤É¤Ç½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤äÄ¹À¸¤¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëö´ü¤Ë¤Ê¤ê¿¿¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤ÏÅÜ¤ê¤¬Â³¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤Ç»à¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹
¡¦¤¬¤ó¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ÎËÜÀ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¡£60Ç¯Á°¤´¤í¤Þ¤Ç»à°ø¤ÎÂè1°Ì¤À¤Ã¤¿·ë³Ë¤¬¼£¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Ç¤â¥¹¥Æ¥ó¥È¤ä¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤Ë¤è¤êÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¬¤ó¤¬¼£¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í
¡¦ÌÈ±ÖÎÅË¡¤äÀèÃ¼°åÎÅ¤ÎÊóÆ»¤Ë¤ª¤É¤é¤µ¤ì¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÃµ¤·Â³¤±¤ÆºÇ½ªÅª¤ËÌµ¸ú¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¿Í
¡¦¼ê½Ñ¤Î¸å°ä¾É¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤éËö´ü¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡£¤Þ¤¿¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬ºÇ½ªÅª¤ËÌµ¸ú¤È¤ï¤«¤ê¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í
¡¦¥«¥Í¤ä¸¢ÎÏ¤ÇÂçÄñ¤Î¤³¤È¤¬³ð¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢»à¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¶ì¤·¤ß¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤¤´¶¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹
ÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¿ÈÂÎÅª¶ìÄË¤¬½½Ê¬¤È¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ï»à¤ò·Þ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¿´¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬°Â¤é¤«¤Ê»à¤ÎºÇÂç¤Î¾ã³²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»à¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÉ´¿ÍÉ´ÍÍ¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¡Ö¿Í¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤·¤«»à¤Í¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤â¤½¤ÎÄÌ¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»à¤Ì¤È¤¤Ï¥«¥Í¤â¸¢ÎÏ¤âÌµÎÏ
¿Í¤Ï»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤â¡¢À³Ê¤ä¤½¤Î¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎËÜ¼Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢µÞ¤Ë¿¼¤¯Å¯³ØÅª»×¹Í¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶¯¤¤¿®¶Ä¿´¤¬Í¯¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¿Í¤Ï¾ï¤Ë¼Ò²ñÅªÌò³ä¤ò¿È¤ËÅ»¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»à¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¥«¥Í¤â¡¢¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤â¡¢Ì¾ÍÀ¤âÌµ´Ø·¸¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¡¢º²¤½¤Î¤â¤Î¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²º¤ä¤«¤Ë»à¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤Î³ÎÎ©¤·¤¿»àÀ¸´Ñ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤«¡¢¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¿Í¤ÎÀ¸Ì¿¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¡¢¸Ä¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬Âç¤¤¯´Ø·¸¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
»à¸å¤ÎÀ°Íý¤ò´°àú¤Ë¤·¡¢ÉÔ²º¤ò¸«¤»¤ºÊ¿Á³¤ÈÀ¸¤¤Æ¡¢°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÃúÇ«¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ë¤Ï¡¢»à¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤º¡¢ÉÔ°Â¡¢ÅÜ¤ê¡¢ÍîÃÀ¡¢¾Ç¤ê¤ÎÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿ÉÔ²º¾õÂÖ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²ÈÂ²¤¬Íè¤Ê¤¤¤ÈÉÔ²º¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î»àÀ¸´Ñ¤¬¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤ÎÎ®¤ì¤ËÌ¡Á³¤È¾è¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÛ¶ö¼Ô¤Ê¤É¤ËÍê¤ê¤¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¿Í¤Ë¡¢Ã²¤Èá¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»à¤ò·Þ¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤´¶¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£¥«¥Í¡¢¸¢ÎÏ¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬»à¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ°Â¡¢ÅÜ¤ê¡¢¶²ÉÝ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥«¥Í¤ä¸¢ÎÏ¤Ç¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î»×¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»à¤Ë¤Ï¥«¥Í¤â¸¢ÎÏ¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌµÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¾Ç¤ê¤äÃ²¤¤¬°ìÃÊ¤È¶¯¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£5¥«·î¤Ç»à¸å¤ÎÀ°Íý¤ò´°àú¤Ë¤·¤¿°å»Õ
»ä¤ÎºÊ¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢³°²Ê°å¤Ç¡¢ÀçÂæ»Ô¤ÈÊ¡Åç»Ô¤Î2¥«½ê¤ÇÉÂ±¡¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¾Êý¤òÈô¤Ö¤è¤¦¤Ë±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤¯¤é¤¤ÌÀÚò¤Ç³èÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£61ºÐ¤Î¤È¤¡¢ÆþÍáÃæ¤Ë¤ª¤Ê¤«¤Ë¤·¤³¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÎÂ¡¤¬¤ó¤òµ¿¤Ã¤ÆÍâÆü¤Ë¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°ß¤¬¤ó¤¬¸¶È¯¤Ç´ÎÂ¡¤ÈÇÙ¤ËÌµ¿ô¤ÎÅ¾°Ü¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤³¤ê¤Ï´ÎÅ¾°Ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô½µ´Ö¤Ï¡¢Ìë´Ö¤ÎµÞ´µ¤Î¼ê½Ñ¤âÊ¿Á³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊ¡Åç¤ÎÉÂ±¡¤òÊÄº¿¤·¤Æ¡¢°ìÉô¤Î¿¦°÷¤òÀçÂæ¤ÎÉÂ±¡¤Ë°Ü¤·¡¢Â¾¤Î¿¦°÷¤ÎºÆ½¢¿¦¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¡¢ÀçÂæ¤ÎÉÂ±¡¤Î¿·ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢¼«Âð»à¤¹¤ë¤È¤¤Î±ý¿Ç°å¤ò·è¤á¡¢Áòµ·¤Î¤ä¤êÊý¤ò·è¤á¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ï¡¢»ä¤ÎºÊ°Ê³°¤¹¤Ù¤ÆÂ©»Ò¤Ç3¿Í¤È¤âÂç³ØÀ¸¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤Ï°å»Õ¤Ç¤·¤¿¤¬³«¶È¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âµÁÉã¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢5¥«·î¤Î´Ö¤Ë»à¸å¤ÎÉÂ±¡¤ÎÀ°Íý¤ò´°àú¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÎäÀÅ¤Ë»à¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤¬¤ó´µ¼Ô¤ÎÃËÀ
ÃËÀK¤µ¤ó¡Ê65ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤ÎðôÄÇÅ¾°Ü¤Ç»Í»èËãáã¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢ðôÄÇ¤â¶âÂ°¤Ç¸ÇÄê¤µ¤ìÆ¬¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¤óËö´ü¤Ç¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¤¬ºÇ¤âÈá»´¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÌ²¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÍê¤ó¤Ç¤¯¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢K¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤¤¤Ä¤â²º¤ä¤«¤Ç¡¢²ó¿Ç¤Î¤¿¤Ó¤ËÃúÇ«¤Ë¤ªÎé¤ò¤¤¤¤¡¢»ä¤¿¤Á°åÎÅ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏK¤µ¤ó¤ÎÎäÀÅ¤µ¤ä²º¤ä¤«¤µ¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤à¤·¤í¡¢±ü¤µ¤ó¤Î¤Û¤¦¤ÎÉÔ°Â¤äÉÔ²º¤¬¼¡Âè¤ËÊç¤ê¡¢Àº¿À²Ê°å¤¬ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤È¿´¤ò³«¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦²ÈÂ²²ñ¤Î¤È¤¤Ë¡¢K¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤Ë¡ÖK¤µ¤ó¤¬¶ìÇºÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤º²º¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¤·¹ñºÝÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¡¢¸Ä¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤é¡¢Ì¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Éã¤Ï6ÂåÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¤â»à¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿®¶Ä¤Î±Æ¶Á¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎºÊ¤Ï3ÂåÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Ç¡¢¡Ö»à¤Ï¿À¤Î·è¤á¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¶¯¤¯¡¢»à¤¬´Ö¶á¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤âÉÔ²º¤ò¸«¤»¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£49Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆºÊ¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÁá¤¯»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë´Ù¤Ã¤¿ÃËÀ
¸µ¸øÌ³°÷¤ÎÃËÀM¤µ¤ó¡Ê63ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤¬½Ñ¸å¤ËºÆÈ¯¤·¡¢Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉûºîÍÑ¤Î¶ì¤·¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ËÅ¾±¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¶ì¤¬¤È¤ì¤Æ¼ñÌ£¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤¬¿á¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼£ÎÅ¤ò¤¹¤ì¤Ð¼£¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸ÆµÛ¶ì¤¬¿Ê¤ó¤Ç¥â¥ë¥Ò¥Í¤ÎÅêÍ¿ÎÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¥Ï¡¼¥â¥Ë¥«¤ò¿á¤¯¤Î¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤¬¤ó¤ò¼£¤»¤Ê¤¤¤Ê¤é¤³¤ó¤ÊÉÂ±¡¤Ë¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤ÆÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Ëö´ü¤¬¤ó´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ëµ¤¸ù¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢±ü¤µ¤ó¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡¢M¤µ¤ó¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ç¡¢Áá¤¯»¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦°å¼Ô¤ËÍê¤á¤È´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅÅÏÃ¤¬2ÅÙ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¥Û¥¹¥Ô¥¹¤ËºÆÆþ±¡¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÉ×¤Ï·ëº§¤·¤¿¤È¤¤«¤éµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¤ËÂÌ¡¹¤ò¤³¤Í¤¿¤ê´¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¿Í¤Ç¡¢»ä¤ÏÄ¹Ç¯ËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ç¤âÌò½ê¤À¤«¤é¶Ð¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾®³ØÀ¸¤Î»Ò¤É¤â¤ÏI¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2½µ´ÖÅÐ¹»¤Ç¤¤º¡Ä
Æý¤¬¤ó¤ÎÇÙ¡¦¹üÅ¾°Ü¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿I¤µ¤ó¡Ê48ºÐ¡Ë¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈá»´¤ÊºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡£6Ç¯Á°¤¬¤óÀìÌçÉÂ±¡¤ÇÆý¤¬¤ó¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ÇÆýË¼¤¬ÊÑ·Á¤¹¤ë¤Î¤ò·ù¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¼Á²þÁ±ÎÅË¡¤Î¤Û¤«Ì±´ÖÎÅË¡¤Ç¼£¤¹¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¸·Áª¤·¤¿¼«Á³¿©¤ò¤È¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òµù¤ê¡¢Ì±´Ö¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÃí¼Í¤·Â³¤±¡¢¹üÅ¾°Ü¤äÇÙÅ¾°Ü¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÄ¶¹â²Á¤ÊÌÈ±ÖÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼£ÎÅË¡¤ò½ä¤Ã¤ÆÉ×¤È¤Î¸ýÏÀ¤¬Àä¤¨¤º¡¢2Ç¯Á°¤ËÎ¥º§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ÏÎ¾¿Æ¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
I¤µ¤ó¤¬¥Û¥¹¥Ô¥¹³°Íè¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¤ÎºÇÂç¤Î¸¶°ø¤Ç¤¢¤ëÊì¤«¤é»ä¤Ï1Æü¤âÁá¤¯²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤è¤¯Íý²ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Æþ±¡¸å¤ËÊì¿Æ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢I¤µ¤ó¤¬¤¬¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Î¿©À¸³è¤ä¡¢¿Æ¡¢ÆÃ¤ËÊì¿Æ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤¿¤á¤À¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¼£ÎÅË¡¤Ë¸ý¤ò¶´¤à¤È¤¸¤ã¤Þ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤ÈÅÜ¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤È¤´¤È¤¯Êì¿Æ¤ËÈ¿¹³Åª¤Ç¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Î¿©»ö¤Î¿©ºà¤¬¤É¤³¤Î»ºÃÏ¤Î¤â¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯Á§º÷¤·¤Æ¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°Æ¤ÎÄê¡¢I¤µ¤ó¤ÎÀº¿À¾õÂÖ¤ÏÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢¡Ö¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÎÃ¤·²á¤®¤ë¡×¡Ö¿¼Ìë¥Ê¡¼¥¹¥³¡¼¥ë¤Ç¸Æ¤ó¤À¤Î¤Ë´Ç¸î»Õ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ï2Ê¬¸å¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÉÔËþ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ®Ê¬ÉÔÌÀ¤ÊÃí¼Í±Õ¤ÎÃí¼Í¤òÍê¤Þ¤ì¤ÆÃÇ¤ë¤È¡¢Å¾±¡¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤ÆÅÜ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»À¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¾®³ØÀ¸¤Î3¿Í¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ï¸á¸åÉÑÈË¤ËÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¡¢½µËö¤Ë¤Ï3¿Í¤È¤âÍè¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤¡¢¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÀ¸³èÈñ¤â¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Êì¤¬¤â¤¦¾¯¤·¸ý¤ò¿µ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤è¤¤¤è¤Û¤È¤ó¤É¿©»ö¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤«¤é¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»°ÃË¤¬Ä«¡¢ÉÂ±¡¤ËÍè¤Æ°ìÆüÃæÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆI¤µ¤ó¤ÎÊì¿Æ¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢I¤µ¤ó¤ÎÌ¿Îá¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÍÆÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ò¤Ï¡¢I¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç2½µ´Ö°Ê¾åÅÐ¹»¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»à¤òÇùÁ³¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤
»ä¤ÏÁí¹çÉÂ±¡¤Î´ÉÍý¿¦¤Î¤È¤¡¢ÁáÄ«¡¢µßµÞµßÌ¿¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë´é¤ò½Ð¤¹¤Î¤¬Æü²Ý¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ã¤¤¿Í¤Î»ö¸Î»à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢40Âå¤Î¿´¶Ú¹¼ºÉ»à¤äÇ¾Â´Ãæ»à¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÅö»þ¡¢¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹ÉÂÅï¤Ë50Âå¤Î¿Í¤Ï¾ï¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢40Âå¡¢¤È¤¤Ë¤Ï30Âå¤Î¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¼õ¤±¤ÆË´¤¯¤Ê¤ë¿Í¤âÇ¯¤Ë¿ô¿Í¤¤¤Þ¤¹¡£
»à¤Ï¿ÍÀ¸¤ÎºÇ¸å¤Ë¤ä¤¬¤ÆÍè¤ë¤â¤Î¤ÈÇùÁ³¤È¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤âÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Í½ÁÛ¤¬³°¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£Ê¿¶Ñ¼÷Ì¿¤Þ¤Ç¤ÏÀ¸¤¤ë¤À¤í¤¦¤È²á¿®¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®Ìî»û »þÉ×¡Ê¤ª¤Î¤Ç¤é¡¦¤È¤¤ª¡Ë
¥Û¥¹¥Ô¥¹°å
1930Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÅìËÌÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡½¤Î»¡£¾Ã²½´ï¤¬¤ó³°²ÊÀìÌç°å¡¢¥Û¥¹¥Ô¥¹°å¡£1968Ç¯¡¢ÅìËÌÂç³Ø°å³ØÉôÂèÆó³°²ÊÀìÇ¤¹Ö»Õ»þÂå¤ËÆüËÜ¤ÇºÇ½é¤ËÃæ¿´ÀÅÌ®±ÉÍÜË¡¤ËÃå¼ê¤·¡¢¤³¤ì¤¬Á´¹ñ¤ËÉáµÚ¡£ÊÆ¥³¥í¥é¥ÉÂç³ØÉÂ±¡¤Ç¡¢Åö»þºÇÀèÃ¼¤Î´ÎÂ¡°Ü¿¢¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢1975Ç¯¤«¤éÅÔÎ©¶ð¹þÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¡£¤Î¤ÁÆ±ÉÂ±¡Éû±¡Ä¹¡¢ÅÔÎ©ÉÜÃæÉÂ±¡¡Ê¸½¡¦ÅÔÎ©Â¿ËàÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë±¡Ä¹¤òÌ³¤á35Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¾Ã²½´ï¤¬¤ó¤Î³°²Ê¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢Â¿Ëà¤¬¤ó¸¡¿Ç¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê¤Î¤Á¤ËÅÔÎ©Â¿ËàÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÈÅý¹ç¡Ë½êÄ¹¡¢Æü¤Î½Ð¥öµÖÉÂ±¡¥Û¥¹¥Ô¥¹²Ê°å»Õ·ó¥Û¥¹¥Ô¥¹¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡¢´ËÏÂ¥±¥¢¤Ë·È¤ï¤ë¡£³°²Ê°å»þÂå¤ò´Þ¤á¤Æ5000¿Í°Ê¾å¤Ë¤¬¤ó¼£ÎÅ¤ò¤·¡¢3000¿Í¤ÎËö´ü¤¬¤ó´µ¼Ô¤ÎºÇ´ü¤ËÎ©¤Á²ñ¤Ã¤¿¡£2019Ç¯10·î¡¢¤¬¤ó¤ÇÀÂµî¡£µýÇ¯89¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼£¤ë°åÎÅ¡¢»¦¤µ¤ì¤ë°åÎÅ¡Ù¡Ø¤¬¤ó¤Î¥¦¥½¤È¿¿¼Â¡Ù¡Ø¤¬¤ó¤ÈÆ®¤ï¤Ê¤¤À¸¤Êý¡Ù¤Ê¤É¡£
¡Ê¥Û¥¹¥Ô¥¹°å ¾®Ìî»û »þÉ×¡Ë