ファミマ 毎週金曜日はフラッペが100円引きで飲める“フラッペフライデー”/過去最大の5週連続で開催

ファミリーマートは、8月の毎週金曜日、フラッペが100円引きになるセール企画を全国の約1万6,300店で実施する。あわせて、1個買うと1個もらえる『ファミマのおトクリレー』やスイーツのまとめ買いセールなど、お得な企画を実施している。

〈毎週金曜日はフラッペが100円引き〉

ファミマのフラッペは、8月に年間でもっとも売上が高まる。今回の企画は、本格的な暑さを乗り越える一助として、毎週金曜日を“フラッペフライデー”とし、フラッペ全品100円引き(税込)で販売するというもの。

ファミマ フラッペフライデー開催

毎年フラッペ100円引きセールは好評で、2024年のセール実施日は通常時の約145%の売り上げを記録した。2025年は、長引く暑さに備え、過去最大となる毎週金曜日、5週連続で開催する。

セール開催日:8月8日、8月15日、8月22日、8月29日、9月5日

〈再販売中のゴディバ監修フラッペも割引対象〉

セール期間に合わせて、ゴールデンウィークに販売し好評だったゴディバ監修フラッペを再販売する。このほか、フラッペのラインアップは以下の通り。いずれも税込価格。

◆「ゴディバWチョコレートフラッペ」498円

チョコソースとチョコレートアイスに、チョコチップを混ぜ合わせた2層仕立てのフラッペ。2層を混ぜ合わせることで、チョコソースのなめらかさとチョコレートアイスのさっぱり感を同時に楽しめる。チョコチップの食感がアクセントになり、最後まで飽きずに味わえる。

ファミマ「ゴディバWチョコレートフラッペ」

◆「ゴディバストロベリーチョコレートフラッペ」498円

果肉感たっぷりの苺果肉ソースとチョコレートアイスに、チョコチップを混ぜ合わせた2層仕立てのフラッペ。2層を混ぜ合わせることで味の変化が感じられ、苺の果肉とチョコチップの食感も楽しめる。

ファミマ「ゴディバストロベリーチョコレートフラッペ」

◆「ブラックサンダーチョコレートフラッペ」380円

ブラックサンダーの最大の魅力である“ザクザク感”を追求したフラッペ。これまでのブラックサンダーチョコレートフラッペと比較して、最大量のビスケットを加えた。

ファミマ「ブラックサンダーチョコレートフラッペ」

◆「クランキーフラッペ」380円

クランキーチョコレートの代名詞ともいえる“サクサク食感”をフラッペで再現するため「チョコパフ」を入れた。クランキー特有の香ばしさを感じ、夏でもおいしく食べられるすっきりとした味わい。

ファミマ「クランキーフラッペ」

◆「森永ハイチュウグレープフラッペ」360円

森永製菓のハイチュウを再現し、2種のブドウ果汁を使用した甘酸っぱくジューシーな味わい。

ファミリーマート「ハイチュウグレープフラッペ」税込360円

◆「チョコミントフラッペ」360円

一口飲むと、スーッと広がる爽やかな初摘みペパーミントの清涼感と、チョコチップのパリパリ食感が最後まで楽しめる。

ファミマ「チョコミントフラッペ」

◆「アフタヌーンティーピーチアールグレイミルクティーフラッペ」360円

「Afternoon Tea」監修商品。ぷるっとした食感の白桃果肉が入ったフラッペで、アールグレイが爽やかに香るさっぱりとした味わい。

ファミマ「アフタヌーンティーピーチアールグレイミルクティーフラッペ」

◆「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」360円

細かく砕いたなめらかなミルクティー味のかき氷の中に紅茶味のクッキーを入れ、サクサクとした食感が楽しめる。

ファミマ「アフタヌーンティー ロイヤルミルクティーフラッペ」

◆「ブルーベリーヨーグルト味フラッペ」360円

ブルーベリー果肉ソースとヨーグルト味かき氷の2層仕立てのフラッペ。ブルーベリー果肉ソースのつぶつぶとした食感と、ヨーグルト風味のさわやかな味わいがマッチしたぜいたくな味わい。

ファミマ「ブルーベリーヨーグルト味フラッペ」

◆「カフェフラッペ」310円

3種の産地の豆から抽出したコーヒーエキスを使用した、コーヒーのコクとすっきりとした甘さが特徴。苦味の中に優しい甘味を感じるすっきりとした飲み心地に仕上げた。

ファミマ「カフェフラッペ」

〈『ファミマのおトクリレー』も開催中〉

また、8月5日から1個買うと、1個もらえる企画『ファミマのおトクリレー』を開催している。発券対象商品を買うと、引換対象商品の無料引換券がレシートに印字される。

発券期間:2025年8月5日〜8月11日

引換期間:2025年8月12日7:00〜8月18日

発券対象商品

〈1〉「伊藤園 お〜いお茶 緑茶」または「伊藤園 お〜いお茶 濃い茶」(各600ml)

〈2〉「伊藤園 ビタミン野菜」または「伊藤園 1日分の野菜」

引換対象商品

〈1〉「伊藤園 お〜いお茶 濃く香るほうじ茶」(600ml)

〈2〉「伊藤園 栄養強化型1日分の野菜」

〈週末はスイーツのまとめ買いがお得〉

8月14日から8月16日の3日間は、ファミマルスイーツを2個購入するごとに、50円引きとなるセールを開催する。ファミマルSweets･ファミマルSweetsPremiumのロゴがついた商品が対象となる。

ファミマ 週末はスイーツのまとめ買いがお得

〈毎週金曜日は生活応援割引を実施中〉

2026年2月27日まで、毎週金曜日は「ファミマの生活応援割引!」と題し、セールを実施している。

ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」のたまご･納豆･牛乳･豆腐が通常価格から20円引きになるほか、「ファミマル」の冷凍食品を2個購入するごとに、合計金額から50円引きとなるというもの。

ファミマ 毎週金曜日は生活応援割引

