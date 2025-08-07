¾¾²¼Þ«Ê¿¤¬·ëº§¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¡¡±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×´°À®ÈäÏª¡¡·àÃæ¤Ç¤â¹À¥¤¹¤º¤ÎÉ×Ìò
¾¾²¼Þ«Ê¿¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦¥¤¥¤¥Î¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤Î¼ç±é¤ÎÆü±Ñ¹çºî±Ç²è¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¡ÊÀÐÀî·Ä´ÆÆÄ¡¢9·î5Æü¸ø³«¡Ë´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£7·î27Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¸å¡¢½é¤Î¸ø¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º¸¼êÌô»Ø¤Ë¡¢·ëº§»ØÎØ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Âà¾ì»þ¤Ë¡¢¼èºà¿Ø¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¾¾²¼¤Ï¡¢7·î27Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£¡ÖÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÌ¤½Ï¼Ô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¢¤è¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢»Å»ö´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¡¢Í§¿Í¡¢²ÈÂ²¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯É½¸½¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È·è°Õ¤·¡Ö2025Ç¯7·î27Æü¡¡¾¾²¼Þ«Ê¿¡×¤ÎÊ¸»ú¤Ï¼«É®¤Çµ¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ½÷À¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö±ó¤¤»³¤Ê¤ß¤Î¸÷¡×¤Ï¡¢¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¼õ¾Þºî²È¥«¥º¥ª¡¦¥¤¥·¥°¥í»á¡Ê70¡Ë¤Î¡¢1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë¤ÎÄ¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¤Ç¡¢Æ±»á¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿50Ç¯Âå¤ÎÄ¹ºê¤È80Ç¯Âå¤Î±Ñ¹ñ¤¬ÉñÂæ¡£¹À¥¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î±Ù»Ò¤Ï¡¢Ä¹ºêºß½»»þÂå¤Ë¸¶Çú¤ò·Ð¸³¤·Àï¸å¡¢±Ñ¹ñ¤ËÅÏ¤ë¡£±Ñ¹ñ¤ËÅÏ¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Î¡¢80Ç¯Âå¤Î±Ù»Ò¤ÏµÈÅÄÍÓ¤¬±é¤¸¤ë¡£±Ù»Ò¤Ï±Ñ¹ñ¿Í¤ÎÉ×¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ì¼¥Ë¥¤¬¡¢Âç³Ø¤òÃæÂà¤·ºî²È¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤È¼¹É®¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Âð¤òË¬¤ì¡¢¿ôÆü¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÇ¶á¤è¤¯¸«¤ëÄ¹ºê¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡Ê30¡Ë¤¬±é¤¸¤¿ÆæÂ¿¤½÷À¡¦º´ÃÎ»Ò¤ÈÍÄ¤¤Ì¼¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¾¾²¼¤Ï·àÃæ¤Ç¡¢±Ù»Ò¤ÎÉ×¤Ç½ýáØ¡Ê¤·¤ç¤¦¤¤¡Ë·³¿Í¤ÎÆóÏº¤ò±é¤¸¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£1ÅÙ¡¢¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÆÉ¤ß¼è¤ê¤¤ì¤Ê¤¤Ê£»¨¤Ê¿Í´Ö´Ø·¸¡¢²¿ÅÙ¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤ÈµÒÀÊ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£Ìò¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÀïÁè¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Åö»þ¤Î»ñÎÁ¤ò¸«Ê¹¤¤¹¤ë¤À¤±¡£Àï¸å7Ç¯¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Æ±ÈÞ¤È¤¬ÀîÅÄ¤«¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¸÷±É¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¹Í¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ò±é¤¸¤¿¹À¥¤Ï¡¢¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤Ö¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥Í¥¯¥¿¥¤¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÍÄÃÕ±à»ù¤¯¤é¤¤¤ÎÄ¹¤µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¾¾²¼¤Ï¡Ö¸À¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ÊÄ¹¤µ¡Ë¤³¤ì¤¯¤é¤¤¡£ÏÂ¤ó¤À¡£²¿¤Ç¤â´ïÍÑ¤Ë¤³¤Ê¤µ¤ì¡¢ÎÁÍý¤â¿á¤ÂØ¤¨¤¬¤Ê¤¯¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡¡¤È°Õ³°¤Ç¡×¤È¾Ð¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¹À¥¤Ï¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤ÏÎÉ¤¤¿Í¤À¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
30Ç¯¸å¤ÎºÊ¤ò±é¤¸¤¿µÈÅÄ¤Ï¡Ö½ý¤òÊú¤¨¤Æ¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤ËÅÇÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÆüËÜÃË»ù¤Î¥×¥é¥¤¥É¤¬¡¢¤Ò¤·¤Ò¤·¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡Ä±ü¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦´ó¤êÅº¤¨¤ë¤«Æü¡¹¡¢¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºîÉÊ¤¬5·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦3Âç±Ç²èº×¤Î1¤Ä¡¢¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×¤Î¡¢¤¢¤ë»ëÅÀÉôÌç¤ËºîÉÊ¤¬½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢¾¾²¼¤Ï¹À¥¡¢µÈÅÄ¡¢±Ù»Ò¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤Î¹»Ä¹¤À¤Ã¤¿ÆóÏº¤ÎÉã¡¦½ïÊý¤ò±é¤¸¤¿»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê73¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±±Ç²èº×¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿¡£´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¾¾²¼¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Ì¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤¹¤è¤Í¡£¡Ê´ÑµÒ¤¬¸ø¼°¾å±Ç¤Î¡Ë¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÇÇï¼ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æµã¤¯À£Á°¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ê¹À¥¤é¶¦±é¿Ø¤Î¡Ë³§¤µ¤ó¡¢¤ê¤ê¤·¤¯Çï¼ê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ËÍ¤À¤±µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ú¤Äù¤á¤¿¡£µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Í¤·¤Æ¡¢¤ê¤ê¤·¤¯¤·¤Ê¤¤ã¡¢¤È¤¤¤¦´é¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£