¢£Æü»º¤Ï¡ÖºÆÀ¸¡×¤Ç¤¤ë¤«
Æü»º¼«Æ°¼Ö¡ÊÆü»º¡Ë¤¬¸½ºß¡¢·Ð±Ä¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´ûÃÎ¤Î»ö¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖºÆÀ¸¡×¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Æü»º¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢ËÜÅÄµ»¸¦¹©¶È¡Ê¥Û¥ó¥À¡Ë¤È¤ÎÄó·ÈÇËÃÌ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÇËÃÌ¤Ï¡¢Æü»º¤Î·Ð±Ä¤Ë³°Éô¤«¤éÛì»Ò(¤Æ¤³)¤Î¸¶Íý¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±Ä¿Ø¤òºþ¿·¤·¤Æ¡¢¥ê¥¹¥È¥é·×²è¤ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤è¤êºÆÀ¸¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Æü»º¤ËÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ»á¤¬¡¢ÆâÅÄÀ¿Á°¼ÒÄ¹¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¿·¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï4·î1Æü¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤È¤Î·Ð±ÄÇËÃÌ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿2·î13Æü¤«¤é³µ¤Í1¥«·îÈ¾¤â¤Î´ü´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥¹¥Ô¥Î¡¼¥µ¼ÒÄ¹¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ÖRe:Nissan¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï5·î13Æü¤Ç¡¢¤¯¤·¤¯¤â·Ð±Äºþ¿·¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿´ü´Ö¤ÈÆ±¤¸1¥«·îÈ¾¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃ»´ü´Ö¤Ç¼ÒÆâ¤ÎÁí°Õ¤ò½¸Ìó¤·¤ÆÆñÂê¤Ê¥ê¥¹¥È¥é·×²è¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢½½Ê¬É¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥¹¥È¥é¤Ï¡ÈÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡É
¥ê¥¹¥È¥é·×²è¤Î¾ÇÅÀ¤Ï¡¢µì·Ð±Ä¿Ø¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¿³ÈÂçÏ©Àþ¤ò½Ì¾®Ï©Àþ¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¹â¥³¥¹¥ÈÂÎ¼Á¤ÎÃ¦µÑ¤Ë¤è¤ë¹½Â¤²þ³×¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2027Ç¯ÅÙËö¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆâ³°¤Ë¤¢¤ë7¤Ä¤Î´°À®¼Ö¹©¾ì¤òÊÄº¿¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢À¤³¦½¾¶È°÷¿ô¤Î15¡ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë2Ëü¿Í¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼ç¤Ê·×²è¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ê¹©¾ìÌ¾¤Þ¤Ç¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÄº¿¤¹¤ë´°À®¼Ö¹©¾ì¤¬¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó2¥«·î¸å¤Î7·î15Æü¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÄÉÉÍ¹©¾ì¡Ê²ÔÆ¯Î¨44¡ó¡Ë¤ÈÆü»º¼ÖÂÎ¤Î¾ÅÆî¹©¾ì¡Ê²ÔÆ¯Î¨36¡ó¡Ë¤Î2¹©¾ì¤Ç¡¢¼ÖÎ¾À¸»º¤Î½ªÎ»¤Ï¡¢·×²èÄÌ¤ê2027Ç¯ÅÙËö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ÖÎ¾À¸»º¤Î½ªÎ»»þ´ü¤Ç¤¹¡£2025Ç¯3·î´ü¤Î½ãÍø±×¤¬6708²¯±ß¤â¤ÎÀÖ»ú¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥È¥é¤òÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½ªÎ»¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¤»þ´ü¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯ÅÙÃæ¤ËÁ°ÅÝ¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¹ñ³°¤Ç¤Ï¡¢7·î30Æü¤Ë¥á¥¥·¥³¤Î¥·¥Ð¥Ã¥¯¹©¾ì¤Ç¤Î¼ÖÎ¾À¸»º¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Ë¡¢Æ±¤¸¥á¥¥·¥³Æâ¤Ë¤¢¤ë¥¢¥°¥¢¥¹¥«¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¹©¾ì¤Ë¼ÖÎ¾À¸»º¤òÅý¹ç¤¹¤ë·×²è¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£À¸»ºÂÎÀ©¤ÎºÇÅ¬²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
Æü»º¤Ï¡¢2025Ç¯7·î30Æü¤Ë2025Ç¯ÅÙÂè1»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¾®ÇäÂæ¿ô¤¬ÂÐÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.1¡ó¸º¤Î70Ëü7000Âæ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Çä¾å¹â¤Ï¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÆ±9.7¡ó¸º¤Î2Ãû7000²¯±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±Ä¶ÈÂ»¼º¤Ï791²¯±ß¤Ç¡¢Á°Ç¯Æ±Îß·×´ü´Ö¤ËÈæ¤Ù801²¯±ß¤Î°²½¤È¤Ê¤ê¡¢¼ç¤Ë°ÙÂØÊÑÆ°¤ÈÊÆ¹ñ´ØÀÇ¡Ê¥¿¥ê¥Õ¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤¯¡¢¤³¤ì¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¡¢½ãÂ»¼º¤Ï1158²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±Îß·×´ü´Ö¤ËÈæ¤Ù1443²¯±ß¤Î°²½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÄÌÇ¯¤Ç240ËüÂæÄøÅÙ¤È¤Ê¤ê¡¢·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿´°À®¼Ö¹©¾ì¤Îºï¸º¥×¥é¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿ºÝ¤ÎÇ¯»ºÇ½ÎÏ¤È¤Û¤ÜÆ±ÅùÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¡¢ÀÖ»úÉý¤ò¤É¤ì¤À¤±ÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¹ñÆâ¹©¾ì¤Î¼ÖÎ¾À¸»º½ªÎ»»þ´ü¤òÁá¤á¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÊÄº¿¤â¤·¤¯¤ÏÅý¹ç¤¹¤ëÍ½Äê¤Î7¤Ä¤Î´°À®¼Ö¹©¾ì¤Î¤¦¤Á¡¢¤Þ¤À5¤Ä¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ¤·¤«·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»Ä¤ê¤Î2µòÅÀ¤òÁáµÞ¤Ë·èÄê¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ì¥Ù¥ë¤ÇÀ¸»ºÂÎÀ©¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£µì·Ð±Ä¿Ø¤¬¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¼ê¤òÂÇ¤Ä¤Ù¤¤À¤Ã¤¿
°ìÊý¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Ï¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬Ãå¼Â¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶ÈÀÓÈ¯É½¤Ç¤Ï¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÀìÇ¤¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥³¥¹¥È¡ÊTotal delivered Cost¡§TdC¡Ëºï¸º³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÑÆ°Èñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌó4000·ï¤Î¥³¥¹¥Èºï¸º°Æ¤ò¤¹¤Ç¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤ÎÌó1600·ï¤¬¼Â¹ÔÃÊ³¬¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤Îºï¸º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ®²Ì¤ò¾å¤²»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1»ÍÈ¾´ü¤À¤±¤Ç300²¯±ß°Ê¾å¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Æü»º¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥³¥¹¥Èºï¸ººö¤ò´Þ¤á¤¿¥ê¥¹¥È¥éºö¤ò¤â¤Ã¤ÈÁá¤¤»þ´ü¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆâÅÄ¼ÒÄ¹°Ê²¼¤Îµì·Ð±Ä¿Ø¤¬¡¢È¯ÂÁá¡¹¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ°ìµ¤¤Ë¸ºÂ»¤ò½Ð¤·¡¢³ÈÂçÏ©Àþ¤Ë·íÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ºâÌ³¾õ¶·¤¬¤«¤Ê¤ê¶¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Æü»º¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë´üÁ°¸å¤«¤é¤Î³ÈÂçÏ©Àþ¤ÇÂ¿³Û¤ÎÉéºÄ¤òÊú¤¨¤¿¶ì¤¤·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥¥ã¥Ã¥·¥å¤òÃå¼Â¤ËÃù¤á¹þ¤ß¡¢ÉéºÄ¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼«Á°¤Î»ñ¶â¤ÇÅê»ñ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¸½»þÅÀ¡Ê2025Ç¯3·î´ü¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÍÍø»ÒÉéºÄ1.9Ãû±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢½ã»ñ»º¤¬5.4Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ºâÌ³Åª¤Ë¤Ï¸ü¤ß¤ò»Ä¤·Î®Æ°À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÈÇä¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡É¤¬ºÇÍ¥Àè
¤³¤³¤Ç´º¤¨¤Æ¸ÀµÚ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢Æü»º¤¬¡¢ÍÍø»ÒÉéºÄ¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÁ°¤Ë¹õ»úÅ¾´¹¤ò²Ì¤¿¤·V»ú²óÉü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·Ð±ÄºÆ·ú·×²è¤Ë¤è¤ë¹½Â¤²þ³×¤Î¼Â¸½¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÉ¬Í×¾ò·ï¡É¤Ë²á¤®¤º¡¢¡È½½Ê¬¾ò·ï¡É¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤ÇÊä¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¡¢²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¡ÖÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤ò´°¿ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹±¾ïÅª¤Ë¼ý±×¤ò¹â¤á¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¼´Â¤Ï¡¢¡ÈÇä¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢Æü»º¤¬2025Ç¯4·î¤ËÃæ¹ñ¤ÇÈ¯Çä¤·¤¿¥»¥À¥ó¤Î¿··¿EV¡ÖN7¡×¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£N7¤ÎÈÎÇäÂæ¿ô¤ÏÈ¯Çä¤«¤é¤ï¤º¤«50Æü¸å¤Î6·îËö¤Ë¤ÏÎß·×¤Ç2ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¹¥Ä´¤Î¼ç¤¿¤ëÍ×°ø¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¡×¤Ç¤¹¡£Æü»º¤Ï¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç2020Ç¯°Ê¹ßÈÎÇä¤¬¿¤ÓÇº¤ß¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸½ÃÏ´ë¶È¤Îµ»½Ñ¤ä»Ô¾ì¥Ë¡¼¥º¤ò¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ç´¬¤ÊÖ¤·¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÀßÎ©¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÅìÉ÷µ¥¼Ö¸ø»Ê¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤¿¹çÊÛ²ñ¼Ò¡ÖÅìÉ÷Æü»º¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅìÉ÷Æü»º¤ò´ðÅÀ¤Ë¤·¤Æ¡¢Æü»º¤Ï¡¢2022Ç¯º¢¤«¤éÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿EV³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß»Ï¤á¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¾¦ÉÊ²½¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢N7¤Ï¡¢ÅìÉ÷Æü»º¤ÎÃæ¹ñ¸¦µæ³«È¯¥Á¡¼¥à¤¬¼çÆ³¤Ç³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿ºÇ½é¤Î¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Å°ÄìÅª¤Ë¡ÈÃæ¹ñ¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿··¿EV
N7¤Ï¡¢°ìÈÌ²ÈÄí¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¡¢¡Ö¹â¤¤²÷Å¬À¡×¡ÖÃæ¡¦¹âµé¥»¥À¥ó¡×¡ÖÅÅÆ°¼Ö¡×¤ËÄê¤á¡¢¤³¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥â¥á¥ó¥¿¡ÊMomenta¡Ë³«È¯¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë»È¤Ã¤¿¡ÖE2E¡×¤Î¼«Æ°±¿Å¾µ»½Ñ¡ÊADAS¡Ë¤ä¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥·¡¼¥¯¡ÊDeepSeek¡Ë¤ÎÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊLLM¡Ë¡ÖDeepSeek-R1¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ÎÃÎÇ½²½µ»½Ñ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢»Ô¾ì¥Ë¡¼¥º¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢AI¤ò»È¤Ã¤ÆºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò¤è¤¯¤·¤¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥·¡¼¥È¤äÎäÂ¢¸Ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ°ÂÃÍ¥â¥Ç¥ë¤ò11Ëü9900¸µ¡ÊÌó238Ëü±ß¡Ë¤ËÀßÄê¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢¼ûÍ×¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¤»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëBYD¤¬¡¢ºÇ¶á¡¢EV¼Ö¤Î²Á³Ê¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤²¼¤²¡¢8000¥É¥ë¡ÊÌó118Ëü±ß¡Ë¤òÀÚ¤ë¿å½à¤ËÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Î²Á³ÊÁÊµáÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÇä¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤Ë¤è¤ë²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë²Ã¤¨¡¢À½Â¤¸¶²Á¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥È¥é¤ò´°¿ë¤·¤Æ¡¢Çä¤ì¤ë¥¯¥ë¥Þ¤òºî¤ê¡¢¶¥¹ç¤è¤ê¤âÀ½Â¤¸¶²Á¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Æü»º¤Îº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
±«µÜ ´²Æó¡Ê¤¢¤á¤ß¤ä¡¦¤«¤ó¤¸¡Ë
½ÊÆÁÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø
½ÊÆÁÂç³Ø·Ð±Ä³ØÉô¶µ¼ø¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÎ±³Ø»þÂå¤Ë¾ðÊóÄÌ¿®¤Îµ»½Ñ³×¿·¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Ä¹Ç¯¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤äICT¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¶¥ÁèÀïÎ¬¤Ë´Ø¤ï¤ë¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¸¦½¤¤ä¹Ö±é¡¢µ»öÏ¢ºÜ¡¢TV¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÆüËÜÅÅ¿®ÅÅÏÃ³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢ÃæÁ¾º¬¹¯¹°À¤³¦Ê¿ÏÂ¸¦µæ½ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£Ã±Ãø¤Ë¡ØÀ¤³¦¤ÎDX¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¡¢¡Ø2020Ç¯Âå¤ÎºÇ½ÅÍ×¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò1ºý¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡Ø¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤âKADOKAWA¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¿·Ãø¤Ë¡Ø·Ð±ÄÀïÎ¬ÏÀ¡¡ÀïÎ¬¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÍ×Äü¡Ù¡ÊÒ¦Áð½ñË¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
