¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬È¯Æ°¡¡¡ÈÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡É¤ÏEU¤Î¤ß¡¢ÆüËÜ¤ÏµºÜ¤Ê¤· ¡ÖÁ´ÉÊÌÜ¤Ë15¡ó¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡× Å¬ÍÑÊýË¡¤á¤°¤êÆüÊÆ¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ë¿·¤¿¤ÊÁê¸ß´ØÀÇ¤òÈ¯Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï15%¤¬²Ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¬ÍÑÊýË¡¤ò¤á¤°¤ê¿©¤¤°ã¤¤¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©¤Ë¤¢¤ë¤·¤ç¤¦Ìý¥á¡¼¥«¡¼¡£³¤³°¤Ç¤ÎÆüËÜ¿©¥Ö¡¼¥à¤ò¼õ¤±¡¢ÆÃ»ºÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤í¤¿¤Þ¤ê¡×¤ÎËÌÊÆÍ¢½Ð¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¤âÌò°÷¼«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½ÐÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢È¯Æ°¤·¤¿Áê¸ß´ØÀÇ¡£
ÆüÅì¾úÂ¤¡¡éðÀîÂÙÊå¼èÄùÌò
¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê´ë¶È¡Ë¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¾õ¶·¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
½¾Íè¤ÎÀÇÎ¨¤Ï3%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é15%¾å¾è¤»¤Î18%¤Ë¡£
¡ÖÈó¾ï¤Ë¹â¤¤³ä¹ç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤«¤é¤º±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡×
Áê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÁáÂ®¡¢ÆüÊÆ¤Ç¿©¤¤°ã¤¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÂ¦¤ÏEU¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¢§15%Ì¤Ëþ¤ÎÉÊÌÜ¤Ï°ìÎ§15%¤Ë¡¢¢§15%°Ê¾å¤ÎÉÊÌÜ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¡ÈÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡É¤ò¼õ¤±¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÆÃÎãÁ¼ÃÖ¡É¤ÏEU¤Î¤ß¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÏµºÜ¤Ê¤·¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅö¶É¼Ô¤Ï¡¢¡Ö½¾Íè¤Î´ØÀÇ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉÊÌÜ¤Ë15%¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÀÇ¤Î¾å¾è¤»¤ÇÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤¹ÏÂµí¤ÎÍ¢½Ð¡£
°ñ¾ë¸©¾ïÎ¦µí¿¶¶½¶¨²ñ¡¡Ã«¸ýÍ¦»öÌ³¶ÉÄ¹
¡ÖËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¡×
ÆüËÜÂ¦¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î26.4%¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤«¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¡¢15%¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ìÀÇÎ¨¤Ï41.4%¤Ë¤Þ¤ÇÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö41%Ä¶¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¤Ê¤È¡Ä¡£À¸»º¼Ô¤Î·Ð±Ä¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÍ³¡¹¤·¤ÌäÂê¡×
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÆ¹ñ¾¦Ì³¾Ê¤Î¥é¥È¤Á¤ã¤ó¤òË¬¤Í¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ»þ´Ö¤Î¤¤ç¤¦Ì¤ÌÀ¤Ë¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯¾¦Ì³Ä¹´±¤ä¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎCEO¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿Ë¬ÊÆÃæ¤ÎÀÖÂôÂç¿Ã¡£¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ä¾¤Á¤Ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Î¼Â»Ü¡×¤òµá¤á¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯¼£²ÈÆ±»Î¤Ç¤Ï¹ç°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤ÇµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ì»þÅª¤Ë15%¤Î´ØÀÇ¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡ÖÆüËÜ¤ÈÎò»Ë¾åºÇÂç¤ÎËÇ°×¼è°ú¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¡×
ÆüÊÆ¹ç°Õ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¤Î°ú¤²¼¤²»þ´ü¤¬°ÍÁ³¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¤Þ¤Þ¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÖÂôÂç¿Ã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÂÚºß¤Î±äÄ¹¤â»ëÌî¤Ë¡¢¸ò¾Ä¤Î¼çÆ³Ìò¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤È¤Î²ñÃÌ¤âÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤ë»öÂÖ¤ÎÂÇ³«¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£