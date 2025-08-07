居酒屋や宴会で迷うのが、飲み放題。あれば絶対頼む派もいれば、計算して選ぶ派、メニュー次第で決める派もいるだろう。株式会社NEXERはこのほど、「居抜きの神様」と共同で、事前調査で「普段お酒を飲む」と回答した全国の男女300人を対象に「飲み放題事情」についてのアンケート調査を実施、結果を公開した。



【調査結果】飲み放題は絶対頼む？メニュー次第？「計算して決める派」も意外と多い結果に

まず、飲み放題がある居酒屋で飲み放題を頼むかについて聞いたところ、2割近くの人が「絶対飲み放題！」（18.7%）と回答。その理由として「複数人で飲むことが多いためコスパ的にお得だから」（30代・女性）、「値段を気にせず沢山飲みたいから」（20代・女性）などの声が上がった。



一方で、もっとも多かった回答は「メニューによる」（34％）だった。「飲み放題だと生ビールがつかないなど店によってルールが違うので」（30代・男性）、「少し飲むか、長く飲むかその店の雰囲気や料理で決める為」（40代・男性）など、状況次第では飲み放題を頼むという人が多かった。



また、「飲み放題を頼まない」以外を回答した人に、飲み放題に何種類かプランがある場合、何時間を選ぶか聞いたところ、半数以上が「2時間」（52.2％）と回答。「キリのいい時間かと思います」（20代・男性）、「２時間ぐらいないと飲んだ気にならない」（40代・男性）、「１時間を頼んでも、楽しくなっていつも長引くので」（40代・女性）などの声が寄せられた。多くの人にとって「2時間」という時間は、長すぎず短すぎず、ちょうどいい時間となっているようだ。



（よろず～ニュース調査班）