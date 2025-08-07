¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡¢¡Ö¾¾²°¡×¤ÇÌÔ½ë¤ËÄ©¤àÞÕ¿È¤Î¥¹¥¿¥ß¥ÊÈÓ¡Ö¥«¥ë¥Ó¥Û¥ë¥â¥óÐ§¡×¤òÈ¯Çä
¾¾²°¥Õ¡¼¥º¤Ï¡¢µí¤á¤·¡¦¥«¥ì¡¼¡¦Äê¿©¡¦¤½¤ÎÂ¾Ð§¤Î¡Ö¾¾²°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢8·î12Æü15»þ¤«¤é¡Ö¥«¥ë¥Ó¥Û¥ë¥â¥óÐ§¡×¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¥«¥ë¥ÓÆù¡¦¥Û¥ë¥â¥ó¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¤ËÇ»¸ü¥³¥¯»Ý¤â¤Ä¥À¥ì¤òÍí¤á¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¾å¤Ë½¸·ë¤µ¤»¤¿¡¢¥¹¥¿¥ß¥ÊËþÅÀ¤Î¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Å´ÈÄ¤Ç¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥«¥ë¥ÓÆù¤È¡¢¤×¤ê¤Ã¤È³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¥Û¥ë¥â¥ó¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿¿©´¶¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¸ú¤¤¤¿¥³¥Á¥å¾ß¤«¤ª¤ëÇ»¸ü¥³¥¯»Ý¤â¤Ä¥À¥ì¤¬Íí¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¡£¥«¥ë¥ÓÆù¤È¥Û¥ë¥â¥ó¤ÎÆùÆù¤·¤¤»Ý¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î²ê¤Î¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¤´ÈÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¡¼¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Ê¡Ö¥«¥ë¥Ó¥Û¥ë¥â¥óÐ§¡×¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¾ÞÌ£¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Î¾®Çä²Á³Ê¡Ï
¥«¥ë¥Ó¥Û¥ë¥â¥óÐ§¡§980±ß
¥«¥ë¥Ó¥Û¥ë¥â¥óÐ§¥Ó¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¡§1470±ß¢ª1380±ß
¢¨»ý¤Áµ¢¤ê²ÄÇ½¡Ê¥Ó¡¼¥ë¥»¥Ã¥È¤ÏÉÔ²Ä¡Ë¡£»ý¤Áµ¢¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÊÌÅÓÎÁ¶â¤¬É¬Í×
¡Ê¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¡ÎÈ¯ÇäÆü¡Ï8·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë
