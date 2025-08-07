¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·Ã¤ß¤Î±«¤¬Íß¤·¤¤¡×»ûÆâ¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë²óÉü¡¡½µËö¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤Î¶²¤ì¤â¡¡Ê¡²¬
Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬°ìÅ¾¡¢7Æü¤Ï¶ÉÃÏÅª¤Ë¶¯¤¤±«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¸áÁ°7»þ¤´¤í¤ÎÇîÂ¿¹Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò±Ç¤·¤¿FBS¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ë¤É¤·¤ã¹ß¤ê¤Î±«¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
7Æü¡¢Á°Àþ¤¬¶å½£ËÌÉôÉÕ¶á¤òÆî²¼¤·¡¢Ê¡²¬¸©Æâ¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤ËÂÀºËÉÜ»Ô¤Ç28.0¥ß¥ê¡¢ÈÓÄÍ»Ô¤Ç20.5¥ß¥ê¤Î¶¯¤¤±«¤¬¹ß¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±«¤Ï¡¢·Ã¤ß¤Î±«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÄ«ÁÒ»Ô¤Î»ûÆâ¥À¥à¤Ç¤¹¡£¤¢¤Á¤é¤ËÌÜÀ¹¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Î¿å°Ì¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¼Ì¿¿¤Î»ûÆâ¥À¥à¤Ï¡¢Ãù¿åÎ¨¤¬100¥Ñー¥»¥ó¥È¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¿åÌÌ¤¬ÌÜÀ¹¤êÃæ¤Û¤É¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÌÜÀ¹¤ê¤Î°ÌÃÖ¤Þ¤ÇÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÃÏÌÌ¤¬¤à¤½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«ÁÒ»Ô¤Ë¤Ï3¤Ä¤Î¥À¥à¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î»ûÆâ¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬ºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢6Æü»þÅÀ¤Ç32.9¥Ñー¥»¥ó¥È¤Þ¤Ç²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä«ÁÒ»Ô¤Ï¿å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢7·î31Æü¤Ë³é¿åÂÐºöËÜÉô¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤ËÀá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹ß¤Ã¤¿±«¤Ë¡¢»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡£
¢£Ä«ÁÒ»Ô¡¦¹±µÈÅ° À¯ºö´ÆÍý´±
¡Ö¤³¤ì¤Ï·Ã¤ß¤Î±«¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅö¤Î¥«¥é¥«¥é¤Î¤È¤³¤í¤Î·Ã¤ß¤Î±«¤Ç¤·¤¿¡£³Î¼Â¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡×
Ä«ÁÒ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»ûÆâ¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤Ï¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç33.6¥Ñー¥»¥ó¥È¤È¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¤âÁý²Ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤Þ¤À°Â¿´¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢°ú¤Â³¤Àá¿å¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬9Æü¤«¤éÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç±«¤Ç¤¹¡£
¢£¹±µÈ À¯ºö´ÆÍý´±
¡ÖÊ¿À®29Ç¯¡Ê2017Ç¯¡Ë¤Ë¹ë±«¤ò·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦Âç¤¤Ê±«¤Ïº¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Î¾Êý¤È¤âÅ·¤Ëµ§¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤Ë¤«¤¯·Ã¤ß¤Î±«¤¬¤Û¤·¤¤¡£¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¡×