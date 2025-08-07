¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¥Ð¥ê¥­¥ã¥êÃËÀ­¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ♡

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ü¤¦¡£

¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©

Âç¥Ò¥Ã¥È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©

2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ð¥ê¥­¥ã¥êÃËÀ­¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£

¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©

Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª

¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥­¥ã¥êÃËÀ­¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£

Î¥º§¡¦ÁêÂ³ÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¡¢Îø°¦¤Ë¤â·ëº§¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ê¤¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤¬¡¢»Å»ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ÍÍê¿Í¤Î¥ß¥ì¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£

¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©

´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£

¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù

¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô