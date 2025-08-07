¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¥Ð¥ê¥¥ã¥êÃËÀ¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ♡
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò½ÐÂê¡ª¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¸ÀÍÕ¤ò³Ð¤¨¤Æ¡¢´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤Ü¤¦¡£
¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¤òÌõ¤¹¤È¡©
Âç¥Ò¥Ã¥È´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
2022Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¥Ð¥ê¥¥ã¥êÃËÀ¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö현재는 아름다워¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¥Ì¥ó ¥¢¥ë¥à¥À¥¦¥©¡Ë¡×¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤ÏÈþ¤·¤¤¡×¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¥ã¥êÃËÀ¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÎø°¦ÌÏÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£
Î¥º§¡¦ÁêÂ³ÀìÌç¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ç¡¢Îø°¦¤Ë¤â·ëº§¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ê¤¤¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤¬¡¢»Å»ö¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°ÍÍê¿Í¤Î¥ß¥ì¤ËÎø¤ò¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤«¤é´Ú¹ñ¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥³¥Í¥¹¥È¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô