¿ôÂ¿¤¯¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£±é½Ð²È¡¦Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº¡Ö»Ò¶¡¤³¤½°ìÈÖ¸·¤·¤¤´ÑµÒ¤Ç¤¹¡×

ÉñÂæ±é½Ð²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¤ÆÌó15Ç¯¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ËÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¤ä·Ý½ÑÁª¾©¿·¿Í¾Þ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤ÎÁÏºî¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡£
¸½ºß¡¢³«Ëë¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤ÎÀä»¿·Î¸ÅÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢·Î¸Å¾ì¤òË¬Ìä¡£º£²ó¡¢¥¥ã¥¹¥È¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿4¥Á¡¼¥àÀ©¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÊÌ¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¾å±éÂæËÜ¡£¤½¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡¢±é½Ð¥×¥é¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ÃúÇ«¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Î¡¼¥È¤â¡£¤É¤¦¤ä¤é¤«¤Ê¤êÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÀ³Ê¤é¤·¤¤¡£
¡½¡½Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤´¤È¤ËÂæËÜ¤¬°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£´ðËÜÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤È³Ú¶Ê¤ÏÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡©
´ðËÜ¤È¤Ê¤ëÁ´ÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤äºî¤ê¤¿¤¤±é½Ð¤ÎÊý¸þÀ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ìò¼Ô¤È¤ÎÂÐÏÃ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢·Î¸Å¤Î²áÄø¤Ç»ä¤¬Åê¤²¤«¤±¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤â°ã¤¤¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë½É¤ë¤Î¤«¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£4¥Á¡¼¥à¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃ¿§¤äÆÈ¼«À¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤è¤¦±é½Ð¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤´¤È¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤â¤Î¤âÊÌ¤ÎºîÉÊ¤È»×¤¨¤ë¤¯¤é¤¤°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½Æþ¤ìÂå¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤ê¤Î4¥Á¡¼¥à¤Î·Î¸Å¤Ïº®Íð¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©
º®Íð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤íÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê³ÑÅÙ¤«¤éÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤òÁ¥¤ËÎã¤¨¤ë¤Ê¤é¤Ð±é½Ð²È¤ÏÁ¥Æ¬¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¡¢ÉèÌÌ¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤«¤Ï¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð²È¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò³Æ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬Íý²ò¤·¤ÆÁ¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç»ä¤Ï¡¢Ìò¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¼«Í³¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¼ÔÃæ¿´¼çµÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦²ò¼á¤¹¤ë¤«¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò·Î¸Å¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸ºîÉÊ¤ÎÆ±¤¸Ìò¤Ç¤â¼«Á³¤È°ã¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤Î½é±é»þ¤«¤éÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö»þ¤Ï±é½Ð½õ¼ê¤«¤é¤Ò¤È¤êÎ©¤Á¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤º¡¢¼ÂÀÓ¤â¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤»ä¤Ë¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÅÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â¡¢¥Ö¥í¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë±é½Ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÁá¤¤ÃÊ³¬¤Ç¥Î¥ó¥ì¥×¥ê¥«¡Ê²»³Ú¤ÈµÓËÜ°Ê³°¤ò²þÊÑ¤¹¤ë¾å±é·Á¼°¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈÇÆÈ¼«¤Î±é½Ð¤Ç¤Î¾å±éµöÂú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»ä¤ËÂ÷¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¹¬±¿¤Êµ¡²ñ¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¼è¤êÁÈ¤à¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£½àÈ÷´ü´Ö¤âÂ¿¤¯¡¢Ìò¼Ô¤ä¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤â³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¡¦¥·¡¼¥º¥ó¥º¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤²»³Ú¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¸½Âå¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¤Á¤ó¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êª¸ì¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤â¤Î¤ÇÌÀ²÷¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤È²»³Ú¡¢¥³¡¼¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¡¢¿¶ÉÕ¤ÎÌ¯¤ò¤¤Á¤ó¤È¤ªµÒÍÍ¤ËÆÏ¤±¤ì¤ÐÉ¬¤º´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½º£²ó¤Î¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¤â¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºîÉÊ¤âºÆ±é¤Ç±é½Ð¤ò·ë¹½ÊÑ¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©
¤³¤ì¤ÇËþÂ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ì²ó¤â¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ë±é½Ð¤¹¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¾ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÆ±é¤È¤Ï¤¤¤¨Æ±¤¸ºîÉÊ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¯¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÂæËÜ¤Ï¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Âð¤ÎËÜÃª¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¿Ç¯¸å¤«¤ËºÆ±é¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î³§ÍÍ¤È¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð²ñ¤¤¤ÎÊ¬¤À¤±¡¢±é½Ð¤âºÂÁÈ¤ß¤Îºß¤êÊý¤â¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤âÀ®Ä¹¤·¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»¬¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¸·¤·¤¤´ÑµÒ¤ÈÀÜ¤·¤Ê¤¤¤È
±é½Ð¥×¥é¥ó¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ï¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¡¢ÂæËÜ¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¡£Í£°ìÂæËÜ¤Ë½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢´Ý¤È²£¤Ë°ú¤«¤ì¤¿Ä¾Àþ¡£´Ý¤Ï²»³Ú¤Î»Ï¤Þ¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢Àþ¤Ï±éÁÕÃæ¤Î°õ¡£Äêµ¬¤ò»ý¤ÁÊâ¤¡¢´Ý¤ÎÂç¤¤µ¤Ï8mm¤ÇÉÁ¤¯¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¡½¡½¤½¤â¤½¤â¤Î¤ªÏÃ¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹â¹»¤òÃæÂà¤·¡¢Âç¸¡¤ÇÅìµþéºÂç¤ËÆþ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç±é½Ð²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤È¤â¤È¤Ï¼Ì¿¿²È¤«±Ç²è´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é20ºÐÁ°¤Ï¡¢ËÜ²°¤µ¤ó¡Ø¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬¡¼¥É ½©ÅÄÅ¹¡Ù¤Ç¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÏµÛ¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤À¤é¤±¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ä¥¢¡¼¥È¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢·Ý½Ñ¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼Ò²ñ¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä·Ý½Ñ³Ø¤â´Þ¤á¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÊÙ¶¯¤·¤ÆÂç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬21ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÇ¯¡£¤½¤³¤Ç¥¢¡¼¥ÈÁ´ÈÌ¤òÊÙ¶¯¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬»ä¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤Ç¤Ï±é·àÉ¾ÏÀ²È¤ÎÄ¹Ã«Éô¹À¤µ¤ó¤¬¥¼¥ß¤ÎÀèÀ¸¤Ç¡¢¹ÖµÁ¤ÎÃæ¤Ç±é·à¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¡¢éðÀî¹¬Íº¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤ééðÀî¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤ËÉÑÈË¤ËÂ¤ò±¿¤Ö¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤Á¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Ë¥Ê¥¬¥ï¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌò¼Ô¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ±éµ»¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²¼¼ê¤¹¤®¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ñ¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¶öÁ³¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÇò¤½¤¦¤À¤È»×¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ê¤Î¤Ç1Ç¯¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢éðÀî¤µ¤ó¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï±é½Ð½õ¼ê¸«½¬¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç³Ø»þÂå¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê±é·à¤Ë¿¨¤ì¤ëÃæ¤ÇéðÀî¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤É¤³¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
éðÀî¤µ¤ó¤¬±é½Ð¤µ¤ì¤ë¸ÅÅµ¡Ä¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ä¥®¥ê¥·¥ãÈá·à¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤È¡¢±é½Ð¤À¤±¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ËÈó¾ï¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£ºî·à¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òºî¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±é½Ð¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤À¤±¤ÇÁÏºî¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤ä¡¢Ãø½ñ¤«¤é´¶¤¸¤¿¤½¤ÎÌÜÀþ¤¬Èó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½±Ç²è¤¬¤ª¹¥¤¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬±é·à¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡©
±é·à¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¸¤Î´¶Æ°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤¬¤½¤³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÑµÒ¤Èºî¤ê¼ê¤¬ÁÛÁü¤Î¾ì¤Ç¶¦ÌÄ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»þ´Ö¤¬Èó¾ï¤ËÂº¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ï¡¢ÀÚ¤ê¼è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿³°Â¦¤ÎÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿³°Â¦¤ÎÊý¤Ë¿¿¼Â¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¼Ò²ñ¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ï¤½¤Ã¤Á¤Ë²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤¬±é½Ð²È¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¡¢Ì¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤«¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·Ð¸³¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢ÁÛÁüÎÏ¤ÇºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬±é¤¸¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÉñÂæ¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éºî¤ëÌò³ä¤Ê¤éÃ´¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤Ë¤¹¤´¤¯¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½éðÀî¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤«¤éÆÈÎ©¤µ¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÍýÍ³¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤Î±é½Ð·Ð¸³¤Ï¡¢40ÀÊ¤Î¾®·à¾ì¤Ç¤Î¼«¼ç¸ø±é¤È¡¢éðÀî¤µ¤ó¤¬·Ý½Ñ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢ºÌ¤Î¹ñ¤µ¤¤¤¿¤Þ·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç´ë²è¤µ¤ì¤¿¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¸ø±é¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤Ë¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë±é½Ð¡Ê¡ØThe Beautiful Game¡Ù¡Ë¤Î¤ªÏÃ¤¬Íè¤¿¡£»ä¤Ï¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ï¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¼ê±þ¤¨¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤âÉ¬¤º¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤ÇÁ´Îî¹þ¤á¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸å²ù¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤³¤Ç±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¡©
¤½¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤À¡¢¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Î¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä´¶À¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£º£¤âÆü¡¹¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤À¤±¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢·Î¸ÅÃæ¤«¤é¡¢¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤È¿±þ¤È¡¢Ëë¤¬³«¤¤¤Æ¤ªµÒÍÍ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¼¤¬ÆÏ¤»Ï¤á¤¿¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆËÜºî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë3ËÜ¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Àé°¬³Ú¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤µ¤é¤À¤Ã¤¿±é½Ð²È¤È¤·¤Æ¤ÎÀè¤ÎÍ½Äê¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ëº£¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Àè¤Û¤ÉÌò¼ÔÃæ¿´¼çµÁ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¬Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë±é½Ð²È¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ê¤éÃ¯¤·¤â¡¢¤´¼«¿È¤Î»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿À¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡©
Âç³Ø2Ç¯¤Î¤È¤¤Ë¡¢È¾Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥ï¡¼¥¯¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¶¯¤ß¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸Æ±»Î¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸ß¤¤¤Î´¶À¤ò¶Á¤¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë°Õ¼±Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë²æ¤Î¶¯¤¤¼ÔÆ±»Î¤¬Í»ÏÂ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤¬¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤¬º£¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢éðÀî¤µ¤ó¤¬¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤äÌò¼Ô¤ÈÂÐÏÃ¤·¤¿¤ê¡¢·Î¸Å¾ì¤Ç¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤ÇÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾ì¤Ë½õ¼ê¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤âÂç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤ÎÅê¤²¤«¤±¤ä´ðËÜ¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¤¤Á¤ó¤È»ý¤Á¤Ä¤Ä¡¢Ìò¼Ô¤«¤é¿·¤·¤¤°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¼õ¤±»®¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤«¤é·Î¸Å¤ËÎ×¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°½àÈ÷¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë²ÄÇ½À¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂçÊÑ¤ªË»¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼çºË¤È¤·¤Æ³¨ËÜ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦Æú±ðBunny¡Ê¤Ë¤¸¤¤¤í¤Ð¤Ë¡¼¡Ë¤Î³èÆ°¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¸þ¤±¤Î·à¤òÀ¸±éÁÕ¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤³¤½°ìÈÖ¸·¤·¤¤´ÑµÒ¤Ç¤¹¡£Ìó20Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â¡¢¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¹¶¤á¤Ê¤¤¤ÈË°¤¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç»î¶âÀÐ¤Ç¤¹¤è¡£¾ï¤Ë°ìÈÖ¸·¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»¬¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Æ£ÅÄ½ÓÂÀÏº
¤Õ¤¸¤¿¡¦¤·¤å¤ó¤¿¤í¤¦¡¡1980Ç¯4·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡£Åìµþéº½ÑÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢éðÀî¹¬Íº¤Î±é½Ð½õ¼ê¤òÌ³¤á¤¿¡£³°Éô¤Ç¤Î±é½Ð1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØThe Beautiful Game¡Ù¤ÇÆÉÇä±é·àÂç¾Þ¡¦¿ùÂ¼½Õ»Ò¾Þ¡õÍ¥½¨±é½Ð²È¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ò¼ê¤¬¤±¡¢ºòÇ¯±é½Ð¤·¤¿¡Ø¥ê¥¢²¦¤ÎÈá·à¡Ù¡ØVIOLET¡Ù¤Ç·Ý½ÑÁª¾©¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
Information¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù
8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ë¤Æ¾å±é¡£¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¤ÎÉÏ¤·¤¤ÊÒÅÄ¼Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿4¿ÍÁÈ²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Õ¥©¡¼¡¦¥·¡¼¥º¥ó¥º¤Î±É¸÷¤ÈºÃÀÞ¤òÉÁ¤¯¡£ÅìÊõ¥Æ¥ì¥¶¡¼¥Ö TEL. 0570-00-7777¡Ê¥Ê¥Ó¥À¥¤¥ä¥ë¡Ë
