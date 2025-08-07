´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤êÍè¾ì¼ÔÌó103Ëü¿Í¡¡µîÇ¯ÈæÌó20Ëü¿Í¸º¡¡ÍËÆü¤¬µÒÂ¤Ë±Æ¶Á¤«¡¡½©ÅÄ
6Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤¿´ÈÅõ¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Ï¡¢µîÇ¯¤ËÈæ¤Ù20Ëü¿Í¤Û¤É¾¯¤Ê¤¤¡¢Ìó103Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¤¦¤Á¤Î3Æü´Ö¤¬Ê¿Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½©ÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢³«ºÅ´ü´Ö¤Î4Æü´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢½éÆü¤Î3ÆüÆüÍËÆü¤Ï¡¢28Ëü¿Í¤¬²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2ÆüÌÜ°Ê¹ß¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î¿ô¤Ï¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢4Æü´Ö¤ÎÍè¾ì¼Ô¤Î¹ç·×¤Ï¡¢Ìó103Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
ÅÚÍËÆü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó122Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤¿µîÇ¯¤è¤ê¤â¡¢20Ëü¿Í¤Û¤É¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«ºÅ´ü´ÖÃæ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬Ê¿Æü¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢µÒÂ¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªº£Ç¯¤Ï¡¢½éÆü¤Ë¡¢¸«ÊªÃæ¤Î´ÑµÒ2¿Í¤¬¡¢¥±¥¬¤ò¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿´ÈÅõ¤ËÄ¾ÀÜ¤¢¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢´ÈÅõ¤ò¼õ¤±»ß¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿½Ð±é¼Ô¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ç¡¢2¿Í¤È¤â¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¼êÅö¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£