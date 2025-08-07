½÷Í¥¡¦±ü»³¤«¤º¤µ¤¬»Ïµå¼°¡Öµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¥Î¡¼¥Ð¥ó¤Ê¤é¤º¡¡¥í¥Ã¥ÆVS¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¡¡¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¼¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦¼ï»ÔÆÆÚöÅê¼ê¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¢ÀÄ¿¹¸©»°Âô»Ô¤Î´§¶¨»¿»î¹ç¡Ö¡ÖTHIS¡¡IS¡¡MISAWA¡¡¥Ê¥¤¥¿¡¼¡×¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Æ±»Ô½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦±ü»³¤«¤º¤µ¡Ê31¡Ë¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®³Ø»þÂå¤ËÌîµå¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ãæ¡¦¹â¹»¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ü¡¼¥ëÉô¤Ë½êÂ°¡£Âç¤Î¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦±ü»³¤ÏÇØÈÖ¹æ26¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¡£Âç¤¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤ÎÅêµå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÂÇ¼Ô¤Î°ÂÅÄ¤ÎÇØ¸å¤òÄÌ¤ê¡¢Êá¼ê¤Î¼ï»Ô¤Î¥ß¥Ã¥È¤Ø¡£±ü»³¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â»ä¤Ï¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¼«Ê¬¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¿¤«¤Ö¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î½Å¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»°Âô»Ô¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£