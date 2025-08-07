Îø¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ë♡ Èà»á¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÄø¤è¤¯¼»ÅÊ¡×¤µ¤»¤ëÊýË¡
½é¥Ç¡¼¥È¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¡£¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤±¤É¡¢²Ä°¦¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¹©É×¤È¿´¤¬¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤°¤ó¤È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹♡ º£²ó¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤òºÇ¹â¤Î1Æü¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Úº£¤«¤é¤Ç¤¤ë½÷»ÒÎÏ¥¢¥Ã¥×½Ñ¡Û¤òÂÎ¸³ÃÌ¤ä¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
»ØÀè¤È¥ê¥Ã¥×¤Î¥±¥¢
½é¥Ç¡¼¥È¤Ç°Õ³°¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢»ØÀè¤ä¿°¤Î¥±¥¢¡£
¥Ï¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¼ê¸µ¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¤ê¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Å¤¯¥ê¥Ã¥×¤Ç·ì¿§´¶¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¶·é´¶¤È½÷À¤é¤·¤µ¤¬¥°¥Ã¤È¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è♡
¸«¤¨¤Ê¤¤ÅØÎÏ¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Î¹¥°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª
¹á¤ê¤Î±é½Ð
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤¤¹á¤ê¤¬¤¹¤ë¤Ê¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ï¡¢µ²±¤Ë¤â»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¡£
¹á¿å¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ä¥Ü¥Ç¥£¥¯¥ê¡¼¥à¡¢ÀöÂõ¤Î½ÀÆðºÞ¤Î¹á¤ê¤â¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¶¯¤¹¤®¤ë¹á¤ê¤è¤ê¤â¡¢¶á¤Å¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Û¤ó¤Î¤ê¹á¤ë¤¯¤é¤¤¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¼«Á³¤Ê¹á¤ê¤Ç¡¢Èà¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ë½÷À¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦♡
¾Ð´é¤ÎÎý½¬¤ÈÉ½¾ð¥Á¥§¥Ã¥¯
¤É¤ó¤Ê¤ËÉþ¤ä¥á¥¤¥¯¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢É½¾ð¤¬¹Å¤¤¤È¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
ÆÃ¤Ë½é¥Ç¡¼¥È¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¶À¤ÎÁ°¤Ç¾Ð´é¤ÎÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ÌÀ¤ë¤¯Èù¾Ð¤à¤À¤±¤Ç¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë³ÎÎ¨¤¬¥°¥ó¤È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
¼«Á³¤Ê¾Ð´é¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢É½¾ð¶Ú¤ò·Ú¤¯Æ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤Ë³Ú¤·¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¡ÖÈà¤Ë¤â¤Ã¤È¤È¤¤á¤¤¤Æ¤â¤é¤¦♡ ½é¥Ç¡¼¥ÈÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤½÷»ÒÎÏ¥¢¥Ã¥×ÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÙ¤«¤Ê¿´¤¬¤±¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Ã¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡£
¥É¥¥É¥¤¹¤ë½é¥Ç¡¼¥È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤«¤é¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í♡
