ÎëÌÚÆà¡¹¡Ö¤â¤¦1²ó·ëº§¤·¤¿¤¤¤è¡Ä¡×¡¡ºÆº§Áê¼ê¤Î¾ò·ï¤Ï¡©¡ÖÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥ÈÎëÌÚÆà¡¹¡Ê37¡Ë¤¬7ÆüÇÛ¿®¤Ë¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëLIVE¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÆº§Áê¼ê¤Î¾ò·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÆà¡¹¤Á¤ã¤ó·ëº§¤·¤Æ¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¥Ü¥½¥Ã¤È¡Ö¤â¤¦1²ó·ëº§¤·¤¿¤¤¤è¡Ä¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈMC¤Î±ÊÅçÃÎÍÎ¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÄÉµá¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö·ë¹½¡¢Ç¯¾å¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ä50ºÐ¶á¤¤¿Í¡×¤ÈºÆº§Áê¼ê¤Î¾ò·ï¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÂç¿Í¤ÎÃËÀ¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÇ¯¾åÃËÀ¤È¤Î¸òºÝ¤òË¾¤ó¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï2014Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£21Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤·¡¢23Ç¯4·î¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÇÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£