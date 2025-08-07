「ディレクションまでしてたなんて！」佐藤健、『グラスハート』の貴重な舞台裏公開！「鳥肌ものだった」
俳優の佐藤健さんは8月6日、自身のInstagramを更新。ドラマ『グラスハート』（Netflix）のイベント舞台裏を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】佐藤健、『グラスハート』の舞台裏を公開
ファンからは「裏側見せてくれてありがとう」「自然体な健くんを見せてもらえて嬉しい」「こんなにイベントのディレクションまでしてたなんて！」「健Pは本当にすごいなー」「感動と興奮が冷めない」「登場は鳥肌ものだった、、！」などの声が。また「何故か…… 遠くへ行ってしまったと感じる」といったコメントも寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「遠くへ行ってしまったと感じる」の声も同作で企画、共同エグゼクティブプロデューサー、主演を務めた佐藤さん。今回は、配信を記念したイベントのリハーサルの様子を動画で公開しました。俳優としてだけでなく、イベント全体の統括を行う佐藤さんの貴重な一面を見ることができます。
制作の裏側にも密着佐藤さんは2日、自身のYouTubeチャンネルにも動画を投稿。同作の制作の裏側に密着しており、2022年から2024年まで約3年以上の時間をかけた脚本制作の映像などを公開しています。気になった人は、ぜひ視聴してみてくださいね。
