X¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ¡¡¸«¤»¤ë¤È¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¯¤®ÉÕ¤±¡×¡Öµã¤»ß¤à¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÆ°²è¡¡À®¸ù¤¹¤ë¥Þ¥ÞÂ³½Ð
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡×¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤ÎYouTube¡Ö¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¡¡¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤Î¿©¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¬¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤Ç°ì¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤Ù¤ëÆ°²è¤ò6Ç¯Á°¤«¤éÆü¡¹¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆ°²è¤¬ÆýÍÄ»ù¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î´Ö¤ÇÂçÈ¿¶Á¤À¡£
¡¡¼ÂÁ©¤·¤¿¥Þ¥Þ¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¿©¤¤¤Ä¤¯¤ó¤À¡Ä¡©¡×¡ÖÍÄ»ù¤Î¿©¤¤¤Ä¤¤¬¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¤¤¤¤È±½Ê¹¤¤¤Æ¸«¤»¤¿¤é¥Þ¥¸¤Ç¿¿·õ¤Ë¸«¤Æ¤¿¡×¡ÖÎ®¤ì¤Æ¤¤¿Àâ¤Ï¥¬¥Á¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤¦¤Á¤Î¤³¤â¿©¤¤Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤ß¤Æ¤ë¡×¡Ö»Ò¤âµã¤»ß¤Þ¤»¸¥Î©¤â·è¤Þ¤ë¼çÉØ¤Î¸«Êý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ÈÂçÉ¾È½¡£
¡¡ºÇ¿·¤ÎÆ°²è¤Ï5Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤È¾Æ¤¤½¤Ð¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇú¿©¤¤¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤ò¼õ¤±º£²ó¤ÏBGM¤Ê¤·¤ÎÊÔ½¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢È¿¶Á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£