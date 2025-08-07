¡È¥ì¡¼¥¹³¦¤ÎÀ»»Ò¤Á¤ã¤ó¡ÉÌ¸ÅçÀ»»Ò¡¡Ä¶¥ß¥Ë¡ªÀÄ¡õÇò¤Î²Æ¥³¥¹»ÑÈäÏª¤Ë¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×
¡¡¿Íµ¤¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤ÎÌ¸ÅçÀ»»Ò¡Ê33¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ä¶¥ß¥Ë¤ÎÇò¡õÀÄ¤Î²Æ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖWAKO'S¡¡GIRLS²Æ¥³¥¹¡¡ºòÆü¤ÎÈ±·¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¶¥ß¥Ë¤ÎÇò¡õÀÄ¤Î²Æ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2025¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¥ç¥ó¤Î¥Î¥ß¥Í¡¼¥È50¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë2025¡¡WAKO'S¡¡GIRLS¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö8/18¡¼9/8¤Þ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÅêÉ¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È»Ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Æ¥³¥¹¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¤¨¤½¤¦¤Ç¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤À»»Ò¤µ¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¸Åç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç¡¢°¦¾Î¤Ï¡Ö¤»¤¤¤³¤Ã¤³¡×¡£º£Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥²¡¼¥à¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡ÖÎ¶¤¬Ç¡¤¯8³°ÅÁ Pirates in Hawaii¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹FLASH¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤ò¼õ¾Þ¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼GT¥Ç¥Ó¥å¡¼10Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¥ì¡¼¥¹¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆÃµ»¤Ï²Î¤Ç¡ÖRENNA¡×Ì¾µÁ¤Ç²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°¥×¥í¥Õ¥£¥ë¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë65¡¢¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB86¡¦W60¡¦H88¡£·ì±Õ·¿¤ÏAB¡£