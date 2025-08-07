ÇðÌÚÍ³µª¡¡¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¡ß¥Í¥³¥Ý¡¼¥º¤Ç¡ÖJK¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤é¤ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿
¡¡¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¡Ê33¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÊ¡°æ¸©ÂçÌî»Ô¡×¤ò½ñ¤½Ð¤·¤¿ÇðÌÚ¡£2ÆüÊüÁ÷¤ÎÆü·Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¡Ö¥Á¥ã¥ê¥¥·¥ã¡ª¡×¥í¥±¤ÇÂçÌî»Ô¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ò¤Þ¤ï¤êÈª¡¢¶²Îµ¡¢Ç¤Ë¸«¤¨¤ë»³¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¸åÊý¤Î»³¤ÈÆ±¤¸·Á¤Î¥Í¥³¥Ý¡¼¥º¡£¡Ö¼«Å¾¼ÖÎ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ªÍÎÉþ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¯¤ÆÎÉ¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö¤ª²ÖÈª¤È¤¤¤¦°áÁõ¤¬¤æ¤¤ê¤ó¤Ë¤È¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò¤«¤Ö¤ë¤ÈÍÄ¤¯¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤æ¤¤ê¤ó¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬¸«¤¿¤é¤â¤·¤«¤·¤ÆJK¤¯¤é¤¤¤Ë¸«¤é¤ì¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£