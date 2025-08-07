NCT¡¢¡È²á·ã¥Õ¥¡¥ó¡É¤Î»äÀ¸³è¿¯³²¤¬¿¼¹ï²½¡ÄSM¥¨¥ó¥¿¤¬À¼ÌÀ¡Ö¶õ¹Á¡¦µ¡Æâ¤ä½ÉÇñÀè¤Ç¤ÎÀÜ¿¨¹µ¤¨¤Æ¡×
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NCT¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê»äÀ¸³è¤Î¿¯³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÊ¤¨¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼«À©¤òµá¤á¤¿¡£
NCT¤Î½êÂ°»öÌ³½êSM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï8·î7Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖWeverse¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î°ÂÁ´¤ò¶¼¤«¤¹¹Ô°Ù¤ä»äÀ¸³è¤Î¿¯³²¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢À®½Ï¤·¤¿¥Õ¥¡¥óÊ¸²½¤Î·ÁÀ®¤È¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¡¢NCT¥Õ¥¡¥ó¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿Ãí°Õ»ö¹à¤ò·Ç¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¶õ¹Á¤Ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö´Ú¹ñÆâ³°¤Î½ÐÆþ¹ñ»þ¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃá½ø¤¬Íð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤á¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ä¶õ¹ÁÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤â·ÑÂ³Åª¤ÊÉÔÊØ¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¶õ¹ÁÆâ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊÝ°Â¶è°è¡Ê½ÐÆþ¹ñ¿³ºº¾ì¡¢ÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¡¢¼ê²ÙÊª¼õ¼è½ê¡¢ÌÈÀÇÅ¹¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¡¢µ¡Æâ¤Ê¤É¡Ë¤Ç¡¢²áÅÙ¤ÊÀÜ¿¨¤äÏÃ¤·¤«¤±¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¼ê»æ¤Î¼êÅÏ¤·¡¢ÌµÊ¬ÊÌ¤Ê»£±Æ¤Ê¤É¤Ï°ÂÁ´»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Öµ¡Æâ¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºÂÀÊ¤Ë¶á¤Å¤¯¹Ô°Ù¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»äÀ¸³è¤Î¿¯³²¤¬¿¼¹ï¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ°ÆÆâ°Ê¹ß¡¢¶õ¹Á¤ª¤è¤Óµ¡Æâ¤Ç¤Î¼ê»æ¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼êÅÏ¤·¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÌµÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤·¡¢¹Ò¶õ·ô¤ÎºÂÀÊ¤òÊÑ¹¹¡¦¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤òË¸³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤¬·ÑÂ³¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¹Ô°Ù¤Ï¶ÈÌ³Ë¸³²ºá¤Ë³ºÅö¤·¡¢Â»³²Çå½þÀÁµá¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½ÐÆþ¹ñ»þ¤Ë¡¢ÉÔÅö¤ÊÊýË¡¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¶õ¹Á¤òË¬¤ì¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸ÊØ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Èó¸ø¼°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ä»äÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ø¤ÎË¬Ìä¤â¼«½Í¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡ÖÈó¸ø¼°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°ÂÁ´¤ª¤è¤Ó±¿±Ä¾å¤ÎÍýÍ³¤Ë¤è¤ê»öÁ°¤Ë¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎË¬Ìä¤Ï¼çºÅÂ¦¤Î±¿±Ä¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤òÍ¿¤¨¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¸ø¼°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ø¤ÎË¬Ìä¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£½ÉÇñÀè¤ò´Þ¤à¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÆü¾ï¤ÈµÙÂ©¤Î¤¿¤á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢³ºÅö¶õ´Ö¤Ø¤ÎË¬Ìä¤äÀÜ¶á¤Ï¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÆÃ¤Ë³¤³°¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÃæ¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¼þÊÕ¤Ç¤ÎÂÔµ¡¤ä¡¢»äÅª¤Ê»þ´Ö¡¦¶õ´Ö¤Î»£±Æ¹Ô°Ù¤Ï¿µ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼ÖÎ¾¤ÎÁ°¤ò¤Õ¤µ¤¤¤À¤ê¡¢¸å¤ò¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï°ÜÆ°¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î°ÂÁ´¤Þ¤Ç¶¼¤«¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£°ÂÁ´»ö¸Î¤ÎÍ½ËÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´í¸±¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¹ÔÆ°¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢NCT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï°ÊÁ°¤«¤é»äÀ¸³è¤ÎÈï³²¤òÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢SM¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï¡¢ÂðÇÛ¶È¼Ô¤òÁõ¤Ã¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿¡È¥µ¥»¥ó¥Õ¥¡¥ó¡Ê²á·ã¥Õ¥¡¥ó¡Ë¡É¤ò¹ðÁÊ¤·¡¢³ºÅö¿ÍÊª¤ÏÈ³¶â·º¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þNCT¤È¤Ï¡©
2016Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£³èÆ°¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¿ô¤ÎÀ©¸Â¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¼¡À¤ÂåK-POP¥°¥ë¡¼¥×¡£ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢ÂæÏÑ¡¢¹á¹Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Þ¥«¥ª¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¹ñÀÒ¤Ê23¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¥æ¥¦¥¿¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç2016Ç¯¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿NCT U¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢NCT 127¡¢NCT DREAM¡¢NCT2018¡¢WayV¤Ê¤É¤ÎÇÉÀ¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NCT¤Ï¡ÖNeo Culture Technology¡×¡Ê¥Í¥ª¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¼è¤Ã¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£