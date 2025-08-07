17LIVE¡¢¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖHandsUP¡×¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý¤ò¡ÖTikTok Shop¡×¤Þ¤Ç³ÈÂç
¡¡17LIVE¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖHandsUP¡Ê¥Ï¥ó¥º¥¢¥Ã¥×¡Ë¡×¤Î»Ù±ç²ÄÇ½¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¡¢¡ÖTikTok¡×¤¬6·î30Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿ECµ¡Ç½¡ÖTikTok Shop¡×¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖPonta¡×¤È¤ÎÄó·È¤·¤¿»öÎã¤â
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖHandsUP¡×¤Ï¡¢¡ÖTikTok Shop¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñー¥È¥ÊーÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡ÖTikTok Shop Partner¡ÊTSP¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖHandsUP¡×¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¡¦¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°LIVEÇÛ¿®¥Äー¥ë¤ÎÄó¶¡¤«¤é¡¢Æ³Æþ～ÄêÃå¤Þ¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëÈ¼Áö·¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤À¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¡Ø17LIVE¡Ù¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ðー¤ä½ÐÅ¸¼Ô¤¬¥¢¥×¥êÆâ¤Ç¾¦ÉÊ¤Î¾Ò²ð¡¦ÈÎÇä¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥Á¥Ê¥Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤ê·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ö¥³¥Þー¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ä»ö¶È²ÝÂê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤è¤ê¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¤è¤ê¹¤²¤ë·Á¤È¤Ê¤ë¡£