TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ë¤è¤ëÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÆüÊÆ¤Î´Ö¤ÇÇ§¼±¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡ÖÏÃ¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¸ÄÊÌ¤Î³Æ»º¶È¤ËÂç¤­¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç°ÕÊ¸½ñ¤¬¤­¤Á¤Ã¤È¸Ç¤á¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×

Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï7Æü¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ËÀÐÇËÀ¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÄ²ñÃæ¿³ºº¤ÇÀâÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¡Ö¤ä¤Ï¤ê¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºî¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¥Ä¥±¤¬¤¤¤ÞÊ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔ¿®Ç¤¤Ë¤âÃÍ¤¹¤ë»öÂÖ¤À¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£