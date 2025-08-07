¼óÎ¤¾ëÀµÅÂ¤Î³°´Ñ¤¬Éü¸µ¡¢ÆáÇÆ¡¡10·îËö¤Ë¤âÁ´ËÆ¤¢¤é¤ï¤Ë
¡¡2019Ç¯¤Î²ÐºÒ¤Ç¾Æ¼º¤·¤¿¼óÎ¤¾ëÀµÅÂ¡ÊÆáÇÆ»Ô¡Ë¤Î³°´Ñ¤ÎÉü¸µ¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤äºî¶È¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤·¡¢É÷±«¤«¤é¼é¤ë²¾Àß¤Î·úÊª¡ÖÁÇ²°º¬¡×Æâ¤ÇÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÁÇ²°º¬¤Ï´û¤Ë²òÂÎºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¡¢½çÄ´¤Ê¤é´Ñ¸÷µÒ¤â10·îËö¤Ë¤Ï¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀµÅÂ¤ÎÁ´ËÆ¤ò±óÌÜ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¼óÎ¤¾ë¤Ï19Ç¯10·îËö¤Ë½Ð²Ð¤·¡¢ÀµÅÂ¤ò´Þ¤à7Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¡£¹ñ¤Ê¤É¤Ï½¤Éü¤ËÅö¤¿¤ê¡¢¡Ö¸«¤»¤ëÉü¶½¡×¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢ÀµÅÂ¤ä¼þÊÕ¤ÎÉü¶½²áÄø¤ò¸«³Ø¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÀ°È÷¤·¡¢20Ç¯6·î¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£¹ñ±Ä²ÆìµÇ°¸ø±à»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤ÙÌó520Ëü¿Í¤¬¸«³Ø¤ËË¬¤ì¤¿¡£