¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¡Ä¡©TXT¡¦¥¹¥Ó¥ó¡õBTOB¡¦¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âº¤ÏÇ¤Î¡È·ã»÷2SHOT¡É¤¬ÏÃÂê¡ÚPHOTO¡Û
TOMORROW X TOGETHER¤Î¥¹¥Ó¥ó¤ÈBTOB¤Î¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Ë¤è¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¿¤Þ¤é¤ó¡Ä¡×¥¹¥Ó¥ó¤Î¡È¤¹¤Ã¤Ô¤ó´ã¶À¡É
ºÇ¶á¡¢TOMORROW X TOGETHER¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¡Öcopy-paste¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ó¥ó¤È¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¾Ð¤¤¹ç¤¦¥¹¥Ó¥ó¤È¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç·»Äï¤äÁÐ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁÐ»Ò¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤½¤Ã¤¯¤ê¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ó¥ó¤¬½êÂ°¤¹¤ëTOMORROW X TOGETHER¤Ï¡¢7·î21Æü¤Ë4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØThe Star Chapter¡§TOGETHER¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥ß¥ó¥Ò¥ç¥¯¤âÆ±Æü¤Ë¿·EP¡ØHOOK¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¥¹¥Ó¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯12·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥Á¥§¡¦¥¹¥Ó¥ó¡£²Î¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ãæ³ØÀ¸»þÂå¤ËÍ§¿Í¤È³Ø±àº×¤Ç¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¡£¤½¤Î¸å¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë°ÊÁ°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿BTS¤Î½êÂ°¤¹¤ëBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë±þÊç¡£°ì¼¡¿³ºº¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ñÎà¤ËÌÀµ¤·¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤êÃ´Åö¼Ô¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬ÂçÉý¤ËÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤Ê¤¯Æó¼¡¿³ºº¤ËÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë¹ç³Ê¤·Æ±»öÌ³½ê¤ÎÎý½¬À¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2019Ç¯¤ËTXT¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¥ã¡¼¥×¤ÊÆ¸´é¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤¬¿ÈÄ¹¤Ï185cm¤È¹â¤¯¡¢¹¥ÀÄÇ¯¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£