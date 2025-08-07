KAT-TUN¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡×½Ð¤ë¤«½Ð¤Ê¤¤¤«...¡¡ÀÖÀ¾¿Î¡¢¥º¥Ð¥êÌÀ¸À¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡©¡ª¾Ð¡×¡Ö¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤ÎÀ¼
¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î7Æü¤ËX¤Ç¡¢¸µ½êÂ°Àè¤Ç¤¢¤ê²ò»¶¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×¤¬³«ºÅÈ¯É½¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î½Ð±éÍÌµ¤ÎÍ½Äê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖBreak the KAT-TUN¡×11·î³«ºÅ¤Ø
KAT-TUN¤Ï01Ç¯¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÀÖÀ¾¤µ¤ó¡¦ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤µ¤ó¡¦ÅÄÃæÀ»¤µ¤ó¡¦µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¡¦¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤Î6¿ÍÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£10Ç¯¤Ëµî¤Ã¤¿ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÃ¦Âà¼Ô¤¬Â³¤¡¢¶áÇ¯¤Ï3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢25Ç¯3·î31Æü¤Ë¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ë¤è¤ê¡¢¶á¤¤¾Íè¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¡×¤È¤âÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
8·î7Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢KAT-TUN¤Î»öÌ³½ê¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò11·î8Æü¤ËZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊÀéÍÕ»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢Ã¦Âà¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð±é¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´üÂÔ¤¹¤ëÈ¿±þ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÀÖÀ¾¤µ¤ó¤Ï¡ÖJIP's¡×¤³¤È¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¡ÖKAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤ëÍ½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¡×
¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¼õ¤±¤ÆX¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡©¡ª¾Ð¡¡¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤¡¤È¤Ï»×¤¤¤Ä¤Ä¤á¤Ã¤Á¤ã´üÂÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»½õ¤«¤ê¤Þ¤¹w¡×¡Ö»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×¡Ö¤Þ¤¡¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤¿3¿Í¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤À¤â¤ó¤Ê¡¼¤Ç¤â¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¡Ö¤½¤Î¤¦¤Á¶¦±é¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£