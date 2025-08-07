ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý3¡ó¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç15Ç¯¸å¤Ï1³ä¶¯¤«¡Ä6¡ó¤¬³°¹ñ¿Í¤Î²£ÉÍ¡¦Äá¸«¶è¤Ç¤Ï¶¦À¸¿Ê¤à¡¡³°¹ñÀÒ½»Ì±¡Ö¥´¥ß¤ä»Å»ö¤Î¥ë¡¼¥ë¼é¤ë¡×
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬ÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¸ý¤Î¸º¾¯¿ô¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹³°¹ñ¿Í¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°¹ñ¿Í¤È¤Î¡Ö¶¦À¸¡×¤¬°ÊÁ°¤«¤é¿Ê¤à³¹¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2025Ç¯1·î1Æü¸½ºß¤ÎÆüËÜ¤ÎÁí¿Í¸ý¤Ï1²¯2433Ëü690¿Í¡£
¤½¤Î¤¦¤ÁÆüËÜ¿Í¤Î¿ô¤Ï1²¯2065Ëü3227¿Í¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Ï367Ëü7463¿Í¤ÇÄ´ºº¤ò³«»Ï¤·¤¿2013Ç¯°Ê¹ßºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼Â¤ÏÁí¿Í¸ý¤ÎÌó3¡ó¤¬³°¹ñ¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
³¹¤Î¿Í¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä°û¿©Å¹¤Ç³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤¬Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁý¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¡Ö¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤È¤«Â¿¤¤¡×¡Ö³¤³°¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â³¤³°¤ÎÊý¤È¸òÎ®¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÎëÌÚË¡Áê¤Ï7·î¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë³°¹ñ¿Í¤Î³ä¹ç¤¬2040Ç¯¤Ë10¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢³°¹ñ¿Í¤È¤Î¶¦À¸¤¬¿È¶á¤È¤Ê¤ëÃæ¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Ç¤¹¡£
Äá¸«¶è¤Î¿Í¸ý¤Ï8·î1Æü»þÅÀ¤Ç¡¢Ìó30Ëü¿Í¡£
¤½¤Î¤¦¤Á³°¹ñ¿Í¤Ï1Ëü7755¿Í¤È¡¢¿Í¸ý¤Î6¡ó¤Û¤É¤ÈÁ´¹ñ³ä¹ç¤Î2ÇÜ¤Î·×»»¤Ç¤¹¡£
¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ä¥Ü¥ê¥Ó¥¢¡¢¥Ú¥ë¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿ÆîÊÆÎÁÍý¤ÎÅ¹¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¤ªÅ¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼Äá¸«¶è¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¾¦Å¹³¹¤ÎÌò°÷¤òÌ³¤á¤ëÅÚ²°¤µ¤ó¤ËÍýÍ³¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃçÄÌ¾¦Å¹³¹¡¦ÅÚ²°¿®ÂÀÏº»ö¶ÈÉôÄ¹¡§
²Æì¤«¤éÆîÊÆ¤Ë°ÜÌ±¤Ç·ë¹½¹Ô¤«¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬Ê¸²½¤ò¸þ¤³¤¦¤Ç¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Ë»Å»ö¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤ËÄá¸«¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó½»¤ó¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ°û¿©Å¹¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤äÆîÊÆ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¹¤¬17¡Á18¸®¡£
¾¦Å¹³¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÚ²°¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃçÄÌ¾¦Å¹³¹¡¦ÅÚ²°¿®ÂÀÏº»ö¶ÈÉôÄ¹¡§
¾¦Å¹³¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ê³°¹ñ¿Í¤ÎÅ¹¤Ï¡Ë´Ñ¸÷»ñ¸»¡£¤½¤ì¤òµ¡¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤«¤é¡ÊµÒ¤¬¡ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤¬¤µ¤é¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÎÉ¤¤¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÆüËÜ¤À¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¿©ºà¤äÎÁÍý¤¬Æü¾ïÃãÈÓ»ö¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê»þ¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡£
³¹¤Î¿Í¤Ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¤«Ê¹¤¯¤È¡Ö³ä¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ³èµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ìÊý¤Ç¡ÖÆüËÜ¸ì¤¬¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£ÌëÃÙ¤¯Æ»¤Ð¤¿¤Ç°û¤ó¤Ç¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤Î¤Ï·ë¹½¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
¤½¤·¤ÆÄá¸«¶è¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤ÎÊý¤Ï¶¦À¸¤Î¤¿¤á¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥ê¥Ó¥¢¹ñÀÒ¡§
³°¹ñ¤ÏÊ¸²½¤¬°ã¤¦¤«¤é¤³¤³¤ËÍè¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¥ë¡¼¥ë¼é¤é¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡£¥´¥ß¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¡£»Å»ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤ä½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Î¥ë¡¼¥ë¤È¤«¡¢¼é¤é¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤Ç¤Ï°¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£Äó½ÐÆü¤È¤«²¿¤«¤ò´ü¸ÂÆâ¤Ë¤ä¤ë¤Î¤¬¿Í¤È¤·¤Æ¿®ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£°õ¾Ý¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ÏÀÕÇ¤¤â¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡£¤¢¤È¤Ï·É¸ì¤È¤«ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿Äá¸«¶è¤Ç¤Ï¡ÖÂ¿Ê¸²½¶¦À¸¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¿Ê¤á¡¢15Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é³°¹ñ¿Í¤¬ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë»ÜÀß¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ÔÀ¯¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äá¸«¹ñºÝ¸òÎ®¥é¥¦¥ó¥¸¤Î¾®ÎÓ¹»Ò´ÛÄ¹¤Ë¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤¯¤È¡ÖÀ¸³èÌÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬1ÈÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ï¥Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Æµ¡´Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÁý²Ã¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤ÎÆüËÜ¤Ë½»¤à³°¹ñ¿Í¤Î³§¤µ¤ó¡£
¶¦À¸¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬Äá¸«¶è¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£