¥¹¥¤¥«50¸Ä°Ê¾å¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ëÈï³²¡¡ÉÕ¶á¤Ë¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤â¡¡¥È¥¦¥â¥í¥³¥·15ËÜ¤â¡¡ËÌ³¤Æ»¹¾º¹Ä®
ËÌ³¤Æ»¹¾º¹Ä®¤Ç£µ£°¸Ä°Ê¾å¤Î¥¹¥¤¥«¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÕ¶á¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÂÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹¾º¹Ä®ÅÄÂôÄ®¤ÎÈª¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£¸·î£·Æü¸áÁ°£µ»þ¤´¤í¡¢½»¿Í¤¬¥¹¥¤¥«£±£²¸Ä¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¡¢Ìò¾ì¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶á¤¯¤Ç¤ÏÉý¤ª¤è¤½£±£·¥»¥ó¥Á¤ÎÂÀ×¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê½»¿Í¡Ë¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¡Ê¥¹¥¤¥«¡ËÁ´Éô¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡££±¸Ä¤â»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¤ª¤è¤½£³»þ´Ö¸å¡¢¸½¾ì¤«¤é£±£µ£°¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿Èª¤Ç¤â¡¢¥¹¥¤¥«£´£°¸Ä¤È¥È¥¦¥â¥í¥³¥·£±£µËÜ¤¬¿©¤¤¹Ó¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÆ±°ì¸ÄÂÎ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£