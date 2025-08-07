´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤¬11·î14Æü¤ËÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤òÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ11·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï11·î16Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏBANDAI SPIRITS¤Î¡Öº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏÄ¶¹ç¶â¡¢S.H.Figuarts¡¢METAL BUILD¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤¿³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Îº×Åµ
¡ØTAMASHII NATION 2025¡Ê#º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó2025¡Ë¡Ù
11·î14Æü(¶â)～16Æü(Æü) Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ³«ºÅ·èÄê!!
¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ä³«ºÅ³µÍ×¡¢³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¡£
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç
(C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç
(C)±ßÃ«¥×¥í
(C)¼ÖÅÄÀµÈþ¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)1982 BIGWEST
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º