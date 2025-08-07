¡ÚTAMASHII NATION 2025¡Û ³«ºÅ´ü´Ö¡§11·î14Æü～16Æü ²ñ¾ì¡§¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶ 1F¡¦B1F ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ë ¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è³°¿ÀÅÄ3-12-8 ½»Í§ÉÔÆ°»º½©ÍÕ¸¶¥Ó¥ëB1¡¦1F) Æþ¾ìÎÁ¡§ÌµÎÁ

¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTAMASHII NATION 2025¡×¤òÅìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥Ù¥ë¥µー¥ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ11·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï11·î16Æü¤Þ¤Ç¡£

¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏBANDAI SPIRITS¤Î¡Öº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤ÏÄ¶¹ç¶â¡¢S.H.Figuarts¡¢METAL BUILD¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµ­Ç°¤·¤¿³«ºÅµ­Ç°¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£

