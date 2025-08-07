ABS½©ÅÄÊüÁ÷

¼Ì¿¿³ÈÂç

À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÄÁ¤·¤¤À¸¤­Êª¤ò½¸¤á¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬²£¼ê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

7Æü¤â²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

´ä¤Î¤è¤¦¤ËÂÎ¤Î¿§¤òÊÑ²½¤µ¤»¿È¤òÀø¤á¤ëµû¡£

»×¤ï¤ºÉ¡¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Ë¤ª¤¤¤ÎÀ¸¤­Êª¤â¡£

²£¼ê»Ô¤Î½©ÅÄ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂ¼¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë ¡ÖÁð¤¹¤®¤ë¤¤¤­¤â¤ÎÅ¸¡×¤Ç¤¹¡£

¤ÏÃîÎà¤äµû¡¢¤½¤ì¤Ëº«Ãî¤Ê¤ÉÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ËÀ¸Â©¤¹¤ëÄÁ¤·¤¤À¸¤­Êª32¼ïÎà¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÃîÃµ¤¹¿Æ»Ò
¡Ö¤³¤³¤Ë¤â¤¤¤ë¤³¤³¡¢¤¢¤Ã¤½¤³¤Í¡¢¤¤¤¿¤¤¤¿¡¢¤³¤³¤Ë¤â¤¤¤¿¡×

¿Æ»Ò¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥³¥Î¥Ï¥à¥·¤Ç¤¹¡£

¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤êÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤Ç¿È¤òÀø¤á¡¢³°Å¨¤«¤é¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Â­¤ò»ß¤á¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡£

¥¹¥«¥ó¥¯¤è¤ê¤â¶¯Îõ¤Ê¤ª¤Ê¤é¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥¢¥ê¥¯¥¤¤Ç¤¹¡£

¤½¤Î¤Ë¤ª¤¤¤òÁÛÁü¤µ¤»¤Ê¤¤°¦¤¯¤ë¤·¤¤»ÅÁð¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÄÁ¤·¤¤À¸¤­Êª¤¿¤Á¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤È¡¢7Æü¤â²ÆµÙ¤ßÃæ¤Î¿Æ»ÒÏ¢¤ì¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÀç»Ô¤«¤é
¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×

´ôÉì¤«¤é
¡Ö¸«¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤¢¤Þ¤ê¸«¤ì¤Ê¤¤¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¡×

µÜºê¤«¤é
¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÉáÃÊÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬ÃÎ¤ì¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¸¤­Êª¤¬À¤³¦¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×

µÜºê¤«¤é
¡Ö¤³¤É¤â¤¿¤Á¤È³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤Ç¤¹¡×

À¤³¦Ãæ¤ÎÀ¸¤­Êª¤ä¤½¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖÁð¤¹¤®¤ë¤¤¤­¤â¤ÎÅ¸¡×¤Ï¡¢²£¼ê»Ô¤Î½©ÅÄ¤Õ¤ë¤µ¤ÈÂ¼¤Çº£·î31Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£