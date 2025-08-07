¡ÖÀ¨¤¤´é¤Ö¤ì¡×¾åÃÏÍºÊå¡¢¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡É¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥´¥ë¥ÕËþµÊ¡Ö»×¤ï¤º²èÌÌ³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¡Ê46¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¹À»Ô¡Ê64¡Ë¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡Ê51¡Ë¤é¤È¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀ¨¤¤´é¤Ö¤ì¡×¾åÃÏÍºÊå¤¬¡È¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¥´¥ë¥ÕËþµÊ
¡¡¾åÃÏ¤Ï½¸¹ç¼Ì¿¿¤ä¥×¥ì¡¼¤ÎÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤Îº´Æ£¡¢È¿Ä®¤é¤¬¡¢¹Âç¤Ê¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡¢¸µµå»ù¤À¤·¡¢golfÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤éÀ¨¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë²¶¤Ï¤â¤¥Æ°¤¸¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öshot¤Î°§»¢¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°´Ö°ã¤¨¤¿¤±¤É ¥É¥é¥³¥ó¾Þ¤ÏÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎÉ¤¤²»¤¬¶Á¤ÅÏ¤ë¡È¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥¤¥»¥óÊý¤ÎÇØÃæ¤¬±ó¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¸¬Â½¤¹¤ë¤â¡¢¡ÖÈôµ÷Î¥¤¬¿¤Ó¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡£Ëº¤ì¤¿º¢¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿À®Ä¹´ü¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡ª¡×¡ÖÀ¨¤¤´é¤Ö¤ì¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö»×¤ï¤º²èÌÌ³ÈÂç¤·¤Æ¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¶ÛÄ¥¤»¤º¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤Î¤¬À¨¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
