¡¡ÂçÁêËÐ¤Î²Æ½ä¶È¤Ï7Æü¡¢°ñ¾ë¸©¸Å²Ï»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¡Öº¸ÙÅìæ¡¢Ã¦±±¹üÀÞ¡×¤Î¤¿¤áµÙ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡Ê26¡áÎ©Ï²Éô²°¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡Ä«·Î¸Å¤Ç¤Ïº¸Â¤ËÂÂÞ¤òÍú¤¤¤ÆÅÚÉ¶¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢»Í¸Ô¤ä¤¹¤êÂ¤Ê¤É¤ÇÄ´À°¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê·Î¸Å¤Ç¤ÏËëÆâ¡¦ÁðÌî¡Ê24¡á°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¡Ë¤é¤Ë¶»¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤Ê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¥À¥á¡£Â¤Ï¡¢¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÄË¤ß¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤Ò¤É¤¤ÄË¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¡×¡£»Õ¾¢¤ÎÎ©Ï²¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦°°Ë¡Ë¤ÏÉüµ¢¤Î»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö4Æü¤Î¸¡ºº¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¤ÏºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë3ÆüÏ¢Â³¤Ç¶âÀ±ÇÛµë¤·¡¢¾º¿Ê3¾ì½ê¤ÇµÙ¾ì¤¬2¾ì½ê¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¹¤®¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Î²¶¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½ä¶È¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡áÆó½ê¥Î´ØÉô²°¡Ë¤È¤È¤â¤Ë²£¹ËÅÚÉ¶Æþ¤ê¤âÈäÏª¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤ë¡×¤ÈºÇ½ªÆü¤Î31Æü¤Þ¤Ç²Æ½ä¶È¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£½©¾ì½ê¡Ê9·î14Æü½éÆü¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ø¡Ö¥±¥¬¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤ÂÎ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£