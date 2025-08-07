¡ÖÃæÎ®¤Î²¼¡×¤¬»²À¯ÅÞ¤ò»Ù»ý¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤Î°ËÆ£¾»Î¼¶µ¼ø
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¤¬ÀìÌç¤Î°ËÆ£¾»Î¼À®ìþÂç¶µ¼ø¤¬7Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÎÆüËÜµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ç»²À¯ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤òÂç¤¤¯Áý¤ä¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÉÙÍµÁØÍ¥¶ø¤ÈÉÏº¤ÁØ»Ù±ç¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý¤¬400Ëü±ßÁ°¸å¤Î¡Ö¥í¥¦¥¢¡¼¥ß¥É¥ë¡ÊÃæÎ®¤Î²¼¡Ë¡×¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£»á¤Ï¡¢»²À¯¤Î¸øÌó¤¬¸ºÀÇ¿ä¿Ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·ÐºÑ¡×¡¢È¿¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ê¤É¤Î¡Ö´Ä¶¡×¡¢¶µ°éÄ¼¸ìÂº½Å¤Ê¤É¤ò·Ç¤²¤ë¡ÖÊ¸²½¡×¤Î3ÃÊ³¬¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»Ù»ý¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ö·ÐºÑ¡×Ê¬Ìî¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ï¡ÖÊ¸²½¡×Ê¬Ìî¤òÈãÈ½¤·¡ÖµÄÏÀ¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£