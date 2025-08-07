６日のＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」では、アインシュタイン・河井ゆずる、ＧＡＧ・福井俊太郎らが出演し「かまいたちの黒歴史掘り起こしＳＰ！」が放送された。

若手時代は尖っていた芸人が多いとの話題の流れで、山内健司について、ビタミンＳ・お兄ちゃんが、「働いてた所を訴えるみたいな話なかった？」と切り出した。山内が「そんな話はアウトです」と却下しようとするも、濱家隆一が立ち上がって爆笑し、山内がバイト先を訴えた事件があり、若手芸人界で「どんなやつやねん？」と話題になっていたことが暴露された。

河井が山内について「曲がったことが大嫌いやから、自分の権利はアルバイトでも主張します。普通やったら泣き寝入りとかするけど、彼は『いやいや関係ありません、訴えます！』って言って」と解説して笑わせた。

濱家が「業態とか業種はなかなかいいづらい所はあるけど、当時働いてたアルバイト先でな。店長とモメてな」と説明。「母体にかみついてな。ちょうとＡＢＣのお笑いグランプリ優勝して賞金貰った時。一番最初にもらった賞金。１００万もらって、５０万・５０万や。裁判費用に当ててん。尖ってるなあ！」と笑わせ、一斉に「尖ってるなあ」「凄いな」とイジりが入った。

山内が「着手金ってのがいるねん。裁判は弁護士雇わなあかんから…いや、権利を主張した話はええねん！」と笑わせた。