¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î´¶À÷¼Ô¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î½ë¤µ¤ÇÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¿Í¤Î±ýÍè¤¬Áý¤¨¤ë¤ªËß¤òÁ°¤Ë²þ¤á¤Æ´¶À÷ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Î¤Þ¤È¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©¤¬ÄêÅÀ¤È¤¹¤ë25¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤Çº£·î3Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î´¶À÷¼Ô¤Ï¡¢Á°¤Î½µ¤«¤é1.4ÇÜ¤ËÁý¤¨104¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
6½µÏ¢Â³¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯ÅÙ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤â½ë¤µ¤¬Â³¤¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ°ìÆüÃæÉô²°¤òÊÄ¤áÀÚ¤Ã¤Æ´¹µ¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë½ë¤µ¤ÇÂÎÎÏ¤¬¾ÃÌ×¤µ¤ì¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤ªËß´ü´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢½ë¤µ¤Ç¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤â¡¢¼êÀö¤¤¤ä´¹µ¤¤Ê¤É¤Î´¶À÷ÂÐºö¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ªËß´ü´ÖÃæ¤ÏµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë°åÎÅµ¡´Ø¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Î¼õ¿Ç¤ä²òÇ®ºÞ¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»Ò¤É¤â¤¬¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þ¥¤¥³¥×¥é¥º¥ÞÇÙ±ê¤äÉ´Æü¤»¤¡¢¤½¤ì¤ËÅÁÀ÷À¹ÈÈÃ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥ó¥´ÉÂ¤â´µ¼Ô¿ô¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£