Ê¡°æ¸©Ì±¡Ô¾Æ¤Ä»°¦¡Õ¤ÎÈëÌ©¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¤Î¤ªÅ¹¡Ö½©µÈ¡×¤È¤Ï¡©¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¡ÖÆæ¥ï¡¼¥É¡×¤ÎÀµÂÎ¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW ¶Ë¡Ù
2025Ç¯8·î7Æü¡ÊÌÚ¡ËÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ØÈëÌ©¤Î¥±¥ó¥ß¥óSHOW ¶Ë¡Ù¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¡ÖÅ´¤Ê¤Ùñ»Ò¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î»î¿©²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÖÅ´¤Ê¤Ùñ»Ò¡×¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡Ä¡©
¡Ø¤Ø¤§¡Á¡ª¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«!?¡¡¸©Ì±Ç®°¦¥°¥ë¥á ¶Ë¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Çº£²óÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¤Î¡ÖÅ´¤Ê¤Ùñ»Ò¡×¡£½ë¤¤²Æ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¥ó¥¥ó¤ËÎä¤¨¤¿¥Ó¡¼¥ë¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡Öñ»Ò¡×¡£º£²ó¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿ô¤¢¤ëÌ¾Êªñ»Ò¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ç®¡¹¤ÎÅ´¤Ê¤Ù¤Î¾å¤Î°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Îñ»Ò¤¬¤®¤Ã¤·¤êÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÅ´¤Ê¤Ùñ»Ò¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£
Ê¡Åç½Ð¿È¡¦ÀýÆâÌ´ºÚ¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é²¿½½¸Ä¤â¿©¤Ù¤Æ¤ë¡×¤ÈÊ¡²¬¥±¥ó¥ß¥ó¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤¹¡ÖÅ´¤Ê¤Ùñ»Ò¡×¡£½÷À¤Ç¤â30¸ÄÄøÅÙ¤Ï¤Ú¤í¤ê¤ÈÊ¿¤é¤²¤ë¤È¤¤¤¦!?
Èé¡¢ñ²¡¢¾Æ¤Êý¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢Í®»Ò¸ÕÜ¥¤äÆÃÀ½¥À¥ì¤ò¤Ä¤±¤Æ°ì¸ý¤Ç¤Û¤ª¤Ð¤ë¤È¡¢²¿¸Ä¤Ç¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤È¥±¥ó¥ß¥ó¤¿¤Á¡£
»î¿©²ñ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂç´î¤Ó¡£¤½¤ÎÈ¤¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´®Ç½¤¹¤ë¡£
Ê¡°æ½Ð¿È¡¦ÄÅÅÄ´²¼£¤â¾Æ¤Ä»°¦¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¡Ä¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¡Ø¥Ò¥ß¥Ä¤Î½¬´· ¶Ë¡Ù¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Çº£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡ÖÊ¡°æ¸©Ì±¤Ï¡Ø½©µÈ¡Ù¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤ÈÂçÎÌ¤Î¾Æ¤Ä»¤ò¿©¤Ù¤Þ¤¯¤ë!?¡×¡£
¡Ö½©µÈ¡×¤È¤Ï¡¢Ê¡°æ¸©È¯¾Í¤ÇÁ´¹ñ¤Ë104Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¾Æ¤Ä»¥Á¥§¡¼¥ó¡£Ê¡°æ¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö½©µÈ¡×¤Î¾Æ¤Ä»¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤é¤·¤¯¡Ä¡©
Ê¡°æ¸©Ì±¤Ï½©µÈ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö1¿Í¿ô½½ËÜ¤Ï¿©¤Ù¤ë¡×¡ÖËß¡¦Àµ·î¤Ï½©µÈ¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤â¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤¬¤ê¡×¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¡½¡½¡£
Á´¹ñ¤Ë¤ªÅ¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼Ê¡°æ¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡©¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¤¿¤á¡¢½©µÈ¤ÎÅ¹Æâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¸÷·Ê¤¬¡ª
Â¾¸©Ì±¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Ê¡°æ¸©Ì±¤Î¡Ô¾Æ¤Ä»°¦¡Õ¤È¤Ï¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡£
½éÅÐ¾ì¡¢»°½Å½Ð¿È¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î»û²È¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¸µFBIÈÈºá¼Ô¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¡¦¿ÀµÜ»û·õ¡Ê¹â¿ùÏË¡Ë¤¬¡¢ÀäÂÐ¤ËÌÀ¤«¤µ¤Ê¤¤ÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð¿È¸©¤ò¥º¥Ð¥ê¤È¸«È´¤¯¹¥É¾¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥±¥ó¥ß¥ó·º»ö¡Ê¥Ç¥«¡Ë¡¡¡Á¸«È´¤»ö·ïÊí¡Á¡Ù¡£
º£²ó¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤«¤éÂ¿³Û¤Î½Ð»ñ¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡£½Ð¿È¸©¤ò´°Á´ÌÛÈë¤¹¤ëÍÆµ¿¼Ô¤À¤¬¡¢·º»ö¤È¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÓÃæ¤«¤éÆæ¤Î¥ï¡¼¥É¤òÏ¢¸Æ¤·¤Æ¡Ä¡Ä!?
¤³¤ÎÆæ¥ï¡¼¥É¤Ë¿ÀµÜ»û¤ÎÆ·¤¬¥¥é¥ê¡ª²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î½Ð¿È¸©¤Ï¡½¡½¡©