JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦(7Æü)¿·ÉÙ»Î～»°Åç´Ö¤Ç±èÀþ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¹­Åç～¿·Âçºå´Ö¤ÎÅìµþÊýÌÌ¹Ô¤­¤¬°ì»þ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å5»þ54Ê¬¤Ë±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿·Âçºå～¹­Åç´Ö¤Î°ìÉôÎó¼Ö¤ËÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤Ê¤ª¡¢º£¸å¡¢²¼µ­¤ÎÎ×»þÎó¼Ö¤¬±¿Å¾¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú¿·Âçºå¢ÍÇîÂ¿ÊýÌÌ¡Û
¤Î¤¾¤ß£¶£¸£±¹æ¡¡¿·Âçºå±Ø～ÇîÂ¿±Ø´Ö
¡Ê¤Î¤¾¤ß£´£·¹æ¤Î±¿Å¾»þ¹ï¡¦Ää¼Ö±Ø¡Ë

¡ÊÄä¼Ö±Ø¤È»þ¹ï¡Ë
¿·Âçºå±Ø¡¡£±£¸»þ£´£±Ê¬È¯
¿·¿À¸Í±Ø¡¡£±£¸»þ£µ£´Ê¬È¯
²¬¡¡»³±Ø¡¡£±£¹»þ£²£·Ê¬È¯
¹­¡¡Åç±Ø¡¡£²£°»þ£°£³Ê¬È¯
¿·»³¸ý±Ø¡¡£²£°»þ£³£´Ê¬È¯
¾®¡¡ÁÒ±Ø¡¡£²£°»þ£µ£´Ê¬È¯
Çî¡¡Â¿±Ø¡¡£²£±»þ£°£¹Ê¬Ãå

¢¨Ê¡»³±Ø¤ËÎ×»þÄä¼Ö¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢£±£¹»þ£´£±Ê¬¤´¤í¤ÎÈ¯¼Ö¤Î¸«¹þ¤ß

£·£°£°·Ï£¸Î¾ÊÔÀ®
¼«¡¡Í³¡¡ÀÊ¡¡£±～£³¹æ¼Ö
»Ø¡¡Äê¡¡ÀÊ¡¡£´～£¸¹æ¼Ö