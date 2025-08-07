Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡Ö¤è¤µ¤³¤¤¡×¤òÍÙ¤í¤¦¡ª¡¡¹ñÆâ³°17¥Á¡¼¥à800¿Í»²²Ã¡¡¡Ö¹âÃÎ¤Îº×Åµ¡×22¡¦23Æü
¡¡¹âÃÎ¤Î¡Ö¤è¤µ¤³¤¤¡×¤òËüÇî¤Ç¡ª8·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¤È23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¡ÖEXPO2025 ¹âÃÎ¤Îº×Åµ WORLD YOSAKOI DAY¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¹âÃÎÈ¯¾Í¤Î¡Ö¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»ÒÍÙ¤ê¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÃÎ¤Ç300Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯Ï©¾å¤Ç¤Î»Ô¡Ö³¹Ï©»Ô¡Ê¤¬¤¤¤í¤¤¤Á¡Ë¡×¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¹âÃÎ¤ò¸Þ´¶¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
¡¡¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Ï1954¡Ê¾¼ÏÂ29¡ËÇ¯¡¢Àï¸å¤ÎÉÔ¶·¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¡¢»ÔÌ±¤¬¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ËèÇ¯8·î¤Ë¹âÃÎ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¸©Æâ³°¤«¤é2Ëü¿Í¶á¤¤ÍÙ¤ê»Ò¤¬»²²Ã¡¢¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤è¤µ¤³¤¤¤Ï¹ñÆâ200¤«½ê°Ê¾å¡¢³¤³°¤Ç¤Ï34¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÎ¾Æü¤È¤âEXPO¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÖMatsuri¡×¤òÃæ¿´¤Ë³«ºÅ¡¢¹ñÆâ³°¤Î17¥Á¡¼¥à800¿Í°Ê¾å¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î±éÉñ¤Ë²Ã¤¨¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤ÏÂçÀª¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡¢¤½¤ì¤òÀèÆ³¤¹¤ë¡ÖÃÏÊý¼Ö¡Ê¤¸¤«¤¿¤·¤ã¡Ë¡×¤âÅÐ¾ì¡¢ËÜ¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¤µ¤é¤ËÍè¾ì¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ÖÁíÍÙ¤ê¡×¤â¤¢¤ê¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿¿Í¡¹¤¬1¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡¢Ç®¤¤½Ö´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¡¡¹âÃÎ¤Ç¤Ï¡¢Ï©¾å¤Ç³«¤«¤ì¤ë³¹Ï©»Ô¤¬¸Å¤¯¤«¤éÀ¹¤ó¤Ç¡¢Ãæ¤Ç¤â¹âÃÎ¾ëÄÉ¼êÌç¼þÊÕ¤«¤éÌó1¥¥í¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«¤«¤ì¤ëÆüÍË»Ô¤ÏÌó300Å¹¤¬ÊÂ¤ÖÂçµ¬ÌÏ¤Ê»Ô¡£¤ªÅ¹¤Î¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê³¹Ï©»Ô¤Î¼ñ¤òºÆ¸½¡£¤Õ¤À¤óÆüÍË»Ô¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¹âÃÎ¸©¤ÎÁ´34»ÔÄ®Â¼¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ¸µ»ºÉÊ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ¸»ºÊýË¡¤Ê¤É¤â¤¼¤ÒÊ¹¤¤¿¤¤¡£°ò¤±¤ó¤Ô¡¢¤æ¤º¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¥ó¡¢¤·¤½¥¸¥å¡¼¥¹¡¢ÅÚº´Ãã¡¢ÅÚº´ÅÄ¼Ë¼÷»Ê¤Ê¤É¤Î¿Íµ¤¥í¡¼¥«¥ë¥°¥ë¥á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆüÍË»Ô¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¤¤âÅ·¡×¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ë¡Ê1Æü150ÂÞ¸ÂÄê¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¤è¤µ¤³¤¤ÌÄ»Ò¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡×¤ä¡ÖÅÚº´ÏÂ»æ¤ò»È¤Ã¤¿¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡¢¤è¤µ¤³¤¤º×¤ê¤Î°áÁõ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢¹âÃÎ¤òÎ¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤Ë¤ÏÍ½Ìó¤Ê¤·¤ÇÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¡£