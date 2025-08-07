¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡¢¼«²èÁüÉÁ¤¯Â©»Ò¤ÎºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¡¡³¨¤ÎÏÓÁ°¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¡¡×¡ÖºÍÇ½¥¢¥ê¡ª¡×
¡¡5»ù¤ÎÉã¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¡Ê50¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«²èÁü¤òÉÁ¤¯¼¡ÃË¡¦°¼ÅÍ¤¯¤ó¡Ê9¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖºÍÇ½¥¢¥ê¡ª¡×¤Ä¤ë¤Î¹ä»Î¤¬¸ø³«¤·¤¿¼«²èÁüÉÁ¤¯Â©»Ò¤ÎºîÉÊ¡¡¢¨2¡¢3ËçÌÜ
¡¡¡ÖºÊ¤«¤éÊØ¤ê¡£Â©»Ò¤¬ÀÅ¤«¤À¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡¢¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¼«Ê¬¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÉ®¤ò¼¹¤ë¼¡ÃË¤Î»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¼«²èÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£ÆÈÆÃ¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆÃÄ§¤¬¤È¤é¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¥¢¥°¤â¡×¤È°¦¸¤¤òÉÁ¤¤¤¿³¨¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¡¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤´¤¯´¶À¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö"ºÍÇ½¥¢¥ê¡ª" ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¨¡ª¤Ä¤ë¤Á¤ã¤ó¤ÎÉÁ¤¯³¨¤Ë»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤ë¤Î¤Ï2003Ç¯¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤À¤Ã¤¿1ºÐÇ¯¾å¤ÎÈþµªÉ×¿Í¤È·ëº§¡£Íâ04Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹ÃË¡¦±ÓÅÍ¤µ¤ó¡¢06Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹½÷¡¦¤¦¤¿¤µ¤ó¡¢07Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡½÷¡¦¤ª¤È¤µ¤ó¡¢09Ç¯¤ËÂè4»Ò»°½÷¡¦¤¤¤í¤µ¤ó¡¢16Ç¯¤ËÂè5»Ò¼¡ÃË¡¦°¼ÅÍ¤¯¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
