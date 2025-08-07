»°ÂåÌÜJSB¡¦º£»ÔÎ´Æó¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¸¥ª¤Î½Ð±é¡¢ÅöÌÌ¸«¹ç¤ï¤»¡¡¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¡¢³èÆ°¼«½Í
¡¡J-WAVE¡ÖSPARK¡×¤Ï7Æü¡¢¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Î¡Ö»°ÂåÌÜ¡¡J¡¡SOUL¡¡BROTHERS¡×¤Îº£»ÔÎ´Æó¡Ê38¡Ë¤¬ÅöÌÌ¤Î´Ö½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£»Ô¤Ï7·î31Æü¤Ë¶¼Ç÷¤ÈË½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¡¢1Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡ÖLDH¡×¤òÄÌ¤¸¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö³èÆ°¤ò¼«½Í¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ö¼«¸Ê¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤ª¤¹µ¡²ñ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖËè½µÌÚÍËÆü24:00¡Á25:00ÊüÁ÷¤Î¡ØSPARK¡Ù¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Îº£»ÔÎ´Æó¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¤Î³èÆ°¼«½Í¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¡Ö8/7°Ê¹ß¤ÎÊüÁ÷¤ÏOMI¤¬Âå±é¤òÌ³¤á¤Þ¤¹¡£Ä¾Á°¤Î¤´°ÆÆâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡º£»Ô¤Ï4·î5Æü¸áÁ°5»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼Æâ¤Ç±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¶¼¤·¡¢ÏÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë¤Ê¤ÉË½¹Ô¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¡£LDH¤Ï7·î31Æü¡¢»ö°Æ¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¤Ëº£»Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÊó½·ÊÖ¾å¤È¼«Âð¶à¿µ¤Î½èÊ¬¤ò²¼¤·¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢¶à¿µ¤Î»þ´ü¤ä´ü´Ö¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£»Ô¤¬5·î¤«¤é7·î¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£