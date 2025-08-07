5歳のときに被爆し、海外での出会いをきっかけに平和活動を始めた男性。

平和をつないでいくために…。若い世代に思いを伝えます。

◆被爆体験と “思い” を伝えたい

（井手尾 弘さん）

「だんののにきに爆弾がおっちゃけたごたっ（＝ 近所の家の辺りに爆弾が落ちたようだ)」

今も耳に残る、家族の声。

被爆体験を修学旅行生に語るのは、長崎市の井手尾 弘さん 85歳。

核兵器に反対する世界中の市民活動に突き動かされ、あの日の記憶と平和への思いを伝え続けています。

（井手尾 弘さん）

「ただ 知識だけで終わるんじゃなくて、それぞれの思いを行動に移せるような人になってほしい」

被災協（＝長崎原爆被災者協議会)で語り部として活動し、この日は初めて “YouTube” の撮影に臨みました。

カメラを前に、優しい口調で被爆体験を語ります。

（井手尾 弘さん）

「思いだけはね。上手には話せないけど思いだけは持っているのが、自分自身の頼り」

1945年8月9日。

（井手尾 弘さん）

「ここです。この畑だったのかな」

当時5歳の井手尾さんは、爆心地から約6キロ離れた長崎市現川町の自宅近くで、畑作業をする祖母と母についていき、1人で遊んでいたそうです。

原子爆弾がさく裂した午前11時2分。

（井手尾 弘さん）

「突然、母が “ひろし、危なかよ。こっち来んね” ってこの辺に伏せたのかもしれませんね。それで母は、ぼくの背中の上にいて風を感じたのではないでしょうか」

現川町を襲った爆風の最大風速は、8メートル。

母 ミチさんが上から覆いかぶさり、井手尾さんは「爆風」や「閃光」をあまり感じませんでしたが、ミチさんは生前、着物をはぎ取られるような強い風だったと話していたそうです。

（井手尾 弘さん）

「お祖母さんがね、“だんののにきに爆弾がおっちゃけたごたっ” って言って…」

「だんの」は、井手尾さんの自宅から300mほど離れた家の住民の名前。

すぐ近くで爆弾がさく裂したと感じていた、祖母 チエさんの言葉を鮮明に覚えています。

井手尾さんたちにケガはありませんでしたが、当時の自宅には原爆の被害が…。

（井手尾 弘さん）

「家の中の柱だと思うけど、ずれていたんですよ。5センチくらいかな」

姉のアツコさんによると当時0歳だった弟の茂さんは、布団に入ったまま2メートルほど吹き飛ばされたそうです。

◆平和活動に関心がなかった教諭時代 海外での出会いが転機に

短大を卒業後は家電店に就職しましたが、中学校の教諭をしていた父の元治さんに誘われ、自身も中学校の英語教諭に。

（井手尾 弘さん）

「生徒と交わるのは楽しかった。“担任は井手尾にせろ”と言われたぐらい、なぜか(生徒に)慕われた」

1999年の定年まで勤めましたが、その間、被爆体験を語ることはありませんでした。

（井手尾 弘さん）

「あまり平和活動には関心がなかった」

転機は2007年7月。

前年からイギリスの海軍基地への核兵器配備を阻止するため、世界中の市民による座り込み運動が始まっていました。

カメラが趣味だった井手尾さんは撮影のために現地へ。

そこで目にしたのは、体を張って核兵器廃絶を求める世界中の人たちでした。

（井手尾 弘さん）

「どんな活動をしていたか、あまり理解しないでいたかもしれない」

その参加者の中には「長崎の証言の会」の運営委員 森口正彦さんの姿もありました。

（井手尾 弘さん）

「森口さんが言われることにはね、“自分は正しいことをしているんだから、とがめられるなら怖くない”。そんな思いを、ぼくも見習わないといかんと思った」

その後、長崎の証言の会に入会。

被爆から63年を経て自身の体験を語るようになりました。

◆若い世代へ「自分の知識を行動に移せる人になってほしい」

（井手尾 弘さん）

「井戸の井、手のひらの手、尾っぽの尾で井手尾です。よろしくお願いします」

証言の会の「遺構めぐり」。

この日は、鹿児島県から修学旅行で来た中学生9人を案内します。

（井手尾 弘さん）

「これまでの85年間の生涯の一番古い記憶をたどっていけば、原爆が投下された日のことを、かなり鮮明に覚えている」

写真や図を使って、自分の被爆体験や戦争に対する思いだけでなく、放射線による被害についても伝えます。

（井手尾 弘さん）

「放射能に係る悩ましい問題があることを、皆さんの心にとめておいてほしい」

生徒たちは井手尾さんの言葉、一つひとつに耳を傾けます。

（修学旅行生）

「原爆がひとつで、世界が変わっちゃうんだなぁと思った」

（修学旅行生）

「平和は大切だし、戦争の悲惨さをもっと次の世代に伝えていきたい」

この日のゴールは、爆心地公園です。

（井手尾 弘さん）

「なぜ、原爆が落とされたと思いますか？戦争をしていたからじゃないですか。戦争をしていなければ原爆を落とされることはなかったはずですよね。

自分の知識を行動に移せる人になってほしいという願いを伝えて、きょうの話をおしまいにします」

戦争のもたらす脅威を、平和への思いを、最後までまっすぐ伝え続けた井手尾さん。

生徒たちの心に深く刻まれました。

（井手尾 弘さん）

「核兵器を使わないということは、どうしてもしっかり通していかなければならないですね。被爆者ではなくても、平和についての思いは浮かんでくるはずだから、それは伝えていく必要がある」

被爆から63年間、語ることのなかった「あの日の記憶」。

核兵器廃絶と未来の平和を、次の世代に繋ぐために…。

井手尾さんはこれからも、伝え続けます。