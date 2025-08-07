¡ÚÂ®Êó¡Û2025Ç¯ÅÙ¼Â¼ÁGDP¤Ï0.7%ÄøÅÙ¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
À¯ÉÜ¤Ï7Æü¡¢·ÐºÑºâÀ¯»ðÌä²ñµÄ¤ò³«¤¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎGDP=¹ñÆâÁíÀ¸»º¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤¬0.7%ÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Öº£²ó¤ÎÇ¯±û»î»»¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î²æ¤¬¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êª²Á¹â¤äÊÆ¹ñ¤Î´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÄÂ¾å¤²¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦½êÆÀ´Ä¶¤Î²þÁ±¤Î·ÑÂ³¤ä¡¢³Æ¼ïÀ¯ºö¤Î¸ú²Ì¤¬Æâ¼û¤ò²¼»Ù¤¨¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢0.7%ÄøÅÙ¤Î¼Â¼ÁÀ®Ä¹Î¨¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÆâ³ÕÉÜ¤ÎÃæÄ¹´ü¤Î»î»»¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î¹ñ¡¢ÃÏÊý¤Î¥×¥é¥¤¥Þ¥ê¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¹õ»ú¤È¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
