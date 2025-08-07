¥¹ー¥Ñー¤ÇËü°ú¤¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Î3Ê¬¤Î2¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡Ä55ºÐ¤ÎÌµ¿¦½÷¤òÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
ÀÅ²¬¸©¸ÐÀ¾»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Ìó5,000±ßÁêÅö¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òËü°ú¤¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢55ºÐ¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷¤¬·Ù»¡¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ëü°ú¤¤·¤¿¿©ÉÊ¤Î3Ê¬¤Î2¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÐÀ¾»ÔÂÀÅÄ¤ÎÌµ¿¦¤Î½÷(55)¤Ç¤¹¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¤Ï8·î7Æü¸áÁ°10»þº¢¡¢¸ÐÀ¾»Ô¿·µïÄ®¤Î¥¹ー¥Ñー¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤´¤Ï¤ó¤ä²ÌÊª¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤Ê¤É·×21ÅÀ(Ìó5,000±ßÁêÅö)¤òËü°ú¤¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î½÷¤Ï¥«ー¥È¤Ë¾¦ÉÊ¤òÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥ì¥¸¤òÄÌ¤é¤º¤ËÅ¹³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ö¤Ë²ÙÊª¤òÀÑ¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿·ÙÈ÷°÷¤¬½÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬½÷¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½÷¤¬Ëü°ú¤¤·¤¿¿©ÎÁÉÊ¤Î¤¦¤Á¡¢3Ê¬¤Î2¤¬¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤¼Ëü°ú¤¤·¤¿¤Î¤«¡¢¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£